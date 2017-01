Drei Unfälle durch Blitzeis im Altkreis Bitburg: Zwei Verletzte bei PKW-Überschlag

Eine Autofahrerin, die am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr mit ihrem Sohn auf der B50 zwischen Dudeldorf und Spangdahlem von der Fahrbahn abgekommen und hat sich im Anschluss an einer Böschung überschlagen. Ursache für den Überschlag war nach Angabe der Polizei Bitburg plötzlich auftretendes Blitzeis im Bereich einer Linkskurve. Die 42-jährige Fahrerin des Mazda verlor hierdurch die Kontrolle über ihren PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sie und ihr 16-jähriger Sohn zogen sich bei dem Überschlag leichte Verletzungen zu und mussten nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Auto entstand Totalschaden. Im Zusammenhang mit den derzeit auftretenden Witterungsverhältnissen bittet die Polizei um umsichtige und vorsichtige Fahrweise.



Das Glatteis hat am Mittwoch zu noch zwei weiteren Unfälle geführt:

Gegen 17.30 Uhr verlor ein PKW-Fahrer auf der Landesstraße zwischen Hüttingen/Lahr

und Mettendorf auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und

kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt.



Gegen 19.15 Uhr kam ein Autofahrer in Enzen auf der Nusbaumer Straße auf

schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte in einer abschüssigen Linkskurve

mit einem Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt.