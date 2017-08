Ein eiskalter Beschluss - Probleme mit der Bitburger Eishalle reißen nicht ab

Kommentar

Meinung

Niemals aufgeben

Extra: DIE EISHALLEN-GESCHICHTE

Wenn es um die Eishalle geht, wird’s frostig im Bauausschuss. Spaß hat keiner mehr daran, sich mit immer neuen Problemen zu beschäftigen, die die Halle der Stadt macht. Schließlich hatte man die Hoffnung, nach der eine Million Euro teuren Sanierung, zu der sich Bauausschuss und Stadtrat nach hitzigen Diskussionen durchgerungen hatten und die 2014 umgesetzt wurde, jetzt erst mal Ruhe zu haben. Doch weit gefehlt.Gleich in der ersten Saison machte das neue Dach Probleme, die es eigentlich nicht machen sollte: Es tropfte. Ergebnis: Statt einer spiegelglatten Lauffläche führte das von der Decke tropfende Wasser dazu, dass sich kleine gefrorene Knubbel auf der Eisfläche bildeten. Nicht das, was man sich vorgestellt hatte. Gefahren wurde trotzdem.Etwa 40 000 Besucher kommen im Winter zum Schlittschuhlaufen und Eishockeyspielen nach Bitburg. Keine Frage: Die Eishalle ist beliebt - und die einzige ihrer Art in der ganzen Region. Doch große Freude darüber war im Bauausschuss der Stadt Bitburg am Mittwochabend nicht zu spüren. Zu ärgerlich sind die Probleme, die die Stadt mit der Halle hat.Das fängt mit den laufenden Kosten an. Auch wenn die Einrichtung beliebt ist, trägt sie sich nicht selbst. Obwohl die benachbarte Brauerei schon die Energie für die Kühlung liefert, muss die Stadt dennoch Jahr für Jahr rund 120 000 Euro zuschießen, damit der Betrieb kostendeckend läuft. Entsprechend schwer haben sich die Kommunalpolitiker getan, als es 2013 galt, zu entscheiden, ob man sich eine Sanierung des Dachs leistet. Doch auch, als die endlich gemeistert war, lief es nicht rund.Wenn es draußen wärmer ist als auf dem Eis, dringt feuchte Luft in die offene Halle ein, kondensiert, es bilden sich also Tröpfchen, und die gefrieren dann auf dem Eis zu kleinen Knubbeln. Mit der richtigen Lüftungstechnik konnte die Situation zwar verbessert werden. Dennoch: Ein Beweissicherungsverfahren läuft (der TV berichtete).Mit einem Abschluss dieses Verfahrens ist so bald nicht zu rechnen. Im Kern geht es darum, herauszufinden, wer die Verantwortung für das Problem zu tragen hat. Der Architekt? Die Baufirmen? Materiallieferanten? Erst, wenn das geklärt ist, soll entschieden werden, ob und falls ja, was und wie die Stadt an der Sache mit dem Kondenswasser verändern will. Während das immer noch nicht entschieden ist, kommt nun ein neues Problem hinzu. Und zwar eins, das geregelt werden muss, noch bevor die Saison Samstag, 23. September, beginnt. Es geht wieder ums Dach, aber eine Stelle.Das Flachdach über dem Nebengebäude, in dem auch das kleine Bistro ist, muss saniert werden. Dort wurde 2015 erstmals bemerkt, dass es tropft. Nach Angaben der Stadtverwaltung haben mehrere Firmen versucht, den vermeintlich kleinen Schaden zu beheben. Ohne Erfolg. Nachdem es 2016 so richtig im Lokal tropfte, wurde das Dach genauer unter die Lupe genommen. Ergebnis: "Die komplette Wärmedämmung unter der Dachfolie ist nass wie ein Schwamm", sagt Bauamtsleiter Berthold Steffes. Um keine Folgeschäden am Gebäude zu riskieren, müsse "unverzüglich" was gemacht werden. Kosten: rund 35 000 Euro.Das überschreitet natürlich das Budget des defizitären Eishallenbetriebs. Also musste der Bauausschuss über diese überplanmäßigen Kosten entscheiden. Ob es stimmte, dass der Schaden durch ein Gerüst entstanden sei, wollte Peter Berger wissen. Die Antwort von Steffes: "Trotz umfangreicher Suche konnten wir die Schadstelle nicht finden." Sonst gab es keine Fragen. Keine Diskussion. Die Stimmung bei dem Thema: eher kühl bis frostig. Immerhin: Der Beschluss für die Sanierung fiel einstimmig.Die große Leidenschaft für die Eishalle ist über die Jahrzehnte etwas abgekühlt. Die wird mehr als Problemklotz denn als Attraktion wahrgenommen. Das sollte sich ändern. Ohne wäre Bitburg ein gutes Stück ärmer. Es lohnt sich, darum zu kämpfen und darein zu investieren. Aber muss das immer allein an der Stadt hängen bleiben? Ein Zweckverband wäre eine faire Lösung. Mit neuen Angeboten ließen sich zusätzliche Gäste gewinnen. Hier ist Kreativität gefragt. Aufgeben kommt nicht in Frage.Jahre, bevor Bitburg eine Eishalle hatte, gab es in der Stadt viele begeisterte Schlittschuhläufer und einen Eissportverein. Der Rittersdorfer Schulrektor Martin Zehren organisierte Ende der 70er Jahre Fahrten zur Eishalle ins luxemburgische Beaufort. Hunderte von jungen Leuten aus der Eifel waren dabei, die Leidenschaft entflammt.Früher, als die Brauerei noch Eisweiher für die Bierkühlung hatte, wurde dort im Winter Schlittschuh gelaufen. Die Verbindung Brauerei-Eis-Kufen hat in Bitburg also Tradition. So entstand die Idee, die Brauerei könnte auch die Kälte für eine Eishalle liefern. Das spart Kosten von rund 100 000 Euro im Jahr. Trotzdem war es ein langer Weg, bis 1981 gebaut wurde. Es gab Demonstrationen für diese Halle, die rund vier Millionen Mark gekostet hat. Eröffnung war 1982.In Bad Reichenhall stürzte 2006 das Dach einer Eishalle ein. 15 Menschen starben. Auch in Bitburg konnten Statiker nicht mehr garantieren, dass das Dach hält, wenn Schneemassen darauf drücken. So musste die Halle 2010 erstmals in ihrer Geschichte aus Sicherheitsgründen für zwei Mal eine gute Woche schließen. Der Anfang der Diskussion um ein neues Dach.