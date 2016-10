Ein halbes Leben auf der Haut - Jenny Schramm aus Speicher könnte die Miss Tattoo Germany werden

EXTRA

Jennys Mund zuckt, ihre Augenlider flattern. Die Hände hat sie über der Brust gefaltet. Die Finger verkrampfen sich, immer dann, wenn die Nadel ihren Bauch berührt und in die weiße Haut sticht. So weiß wird sie nicht bleiben. Nur ein paar Stunden noch, dann soll hier ein Lotus blühen – in rot, blau, orange, magenta.Den Entwurf für das Tattoo hat sie selbst gezeichnet. Normalerweise übernimmt das ihr Mann, Markus Schramm, genannt Shorty, der ein Tattoostudio in Speicher betreibt. Er ist es auch, der heute vor ihr sitzt – über sie gebeugt wie ein Doktor – und mit der Nadel die Bilder auf ihren Körper malt. „Dann muss ich ja heute mal zärtlich zu dir sein“, sagt er und streichelt ihre Hand. Sie lächelt für eine Sekunde, dann beißt sie sich auf die Lippen. Er macht weiter.Wer schön sein will, muss eben leiden. Doch schön – das ist Jenny Schramm – so sieht es jedenfalls die Jury, die die zierliche Frau mit den dunkelblonden Haaren kürzlich in Trier zur Miss Tattoo Rheinland-Pfalz gekürt hat. Dabei habe sie eigentlich gar nicht mitmachen wollen, sagt die 32-Jährige aus Speicher. Eine Bewerbung hatte sie nicht eingereicht. Doch es habe zu wenige Anwärterinnen gegeben. Und so habe sie sich spontan am Tag der Convention entschieden, auf die Bühne zu steigen – im 50er-Jahre Röckchen und später auch in Unterwäsche. Ein Auftritt, der offenbar überzeugte: Prompt landete sie „völlig unerwartet“, wie sie sagt, auf dem ersten Platz.Am 30. Oktober in Wittenburg (bei Schwerin) wird sie beim Bundesfinale um den Titel „Miss Tattoo Germany“ antreten. Was da auf sie zukommt? „Keine Ahnung!“, sagt sie.Die Fahrt dorthin sieht die Eifelerin als „Abenteuer“, ums Gewinnen gehe es ihr nicht. Doch bevor es losgeht in den hohen Norden, will sie noch einmal unter die Nadel. Nicht wegen der Misswahl oder weil sie damit die Konkurrenz im wahrsten Sinne des Wortes ausstechen will – sondern weil es ihr Ritual ist. Alle zwei Monate, sagt sie, gibt’s ein neues Tattoo. Jedes ist eine Erinnerung. Eine davon: die Porträts ihrer zwei Kinder auf dem Bein. Ihr halbes Leben trägt sie auf der Haut.Wrumm, Stop, Wrumm, Stop, Wrumm, Stop. Nadel rein, Nadel raus, Nadel rein, Nadel raus. Shorty wischt seiner Jenny das Blut und die Farbe von der Haut. Eine Lampe strahlt ihr ins Gesicht. Es ist kreidebleich. Ihre Augen zugekniffen. Der Schweiß perlt auf der Stirn. Wrumm, Stop, Wrumm, Stop, Wrumm, Stop! Es klingt wie beim Zahnarzt und riecht auch so. Der Geruch von Desinfektionsmittel sticht in der Nase.Trotzdem findet Jenny: Mit einem Zahnarzttermin sei eine Tattoo-Session nicht zu vergleichen. Klar, die Nadel tut mindestens so weh wie der Bohrer. Besonders schlimm: „Der Rücken und das Knie“, erzählt sie. Aber auch am Bauch sei das „kein schönes Gefühl“. Aber trotzdem eins, „nach dem man süchtig werden kann“.Ihre eigene Geschichte der Sucht nach dem Schmerz beginnt, als sie gerade 18 ist. Das erste Tattoo, ein Klischee: Sie lässt sich den Namen ihres ersten Freundes aufs Steißbein stechen. Ein Fehler, eine Jugendsünde, wie sie heute zugibt. Inzwischen sei der Schriftzug „gecovert“, sagt sie, also überdeckt mit anderen Bildern. Und alle tragen sie die Handschrift ihres Mannes.Im Herbst 2010 ist sie zum ersten Mal hier, liegt zum ersten Mal auf der schwarzen Liege. Und bald kommt sie wieder, immer wieder. Das Weiß ihrer Haut weicht den Farben, wird bedeckt mit Blumen, Spinnennetzen, Schädeln, Filmfiguren. Bei den Terminen kommen sich der Tätowierer und seine Kundin näher.„Das ist irgendwo ja auch eine intime Beziehung“, sagt ihr Mann: „Sie vertraut mir ein Stück von ihrer Haut an. Für immer.“Auch eine Stelle auf ihrem Ringfinger hat Jenny ihm für immer anvertraut – dort trägt sie keinen Ehering, sondern, klar, ein Tattoo. „Fire“ steht dort, in seiner Handschrift. An seinem Finger: das gleiche Tattoo. „Das ist ein Ring, den man nicht ausziehen kann“, sagt er.Auch den Lotus unter ihrem Brustkorb wird sie so leicht nicht wieder los. Viel fehlt nicht mehr – die Umrisse, die sogenannten Outlines, sind längst gestochen. Jetzt fehlt nur noch die Farbe. Das macht Shorty mit einer dickeren Nadel – die Spitze ist so breit wie die eines Füllers. Er taucht sie in einen kleinen, blauen Zylinder, der auf dem Tisch steht. Dann surrt es wieder. Drei Stunden, nachdem er heute die ersten Linien auf ihrer Haut gezogen hat, wirkt Jenny gefasster: Ein Lächeln umspielt ihre Lippen, die Augen hat sie jetzt offen. Sie schaut ihrem Mann in die Augen. Wrumm, Stop, Wrumm, Stop! „Alles klar, Süße?“, fragt er. Sie nickt. Er reicht ihr eine Packung Traubenzucker. „Manch einer ist schon kollabiert hier bei längeren Sessions“, erklärt er. „Aber Jenny ist tapfer.“Wrumm, Stopp! Sie pfeift einen Rocksong mit, der aus den Lautsprechern tönt. Auch er summt leise mit. Wrumm, Stop! „Stop!“ Für heute hat Jenny genug. Der Lotus bleibt fürs Erste unfertig.Er sprüht Desinfektionsmittel auf die wunde Stelle. Sie zuckt zusammen – wegen der Kälte des Sprays und wegen des Schmerzes. Dann verpackt Shorty das Tattoo in Frischhaltefolie. Eine Woche nicht schwimmen, nicht ins Solarium gehen –sie kennt das. Als sie von der Liege aufsteht, geht sie zum Spiegel. Sie betrachtet sich im Glas. Dann lächelt sie wieder.Vor dem Wettbewerb muss die Blume fertig werden – ein bisschen Zeit bleibt ihr noch. Ob sie glaubt, dass sie gewinnen kann? Sie gehe da ganz ohne Erwartungen ran. Dann könne sie auch nicht enttäuscht werden. „Die jungen Dinger fahren da ja hin und erhoffen sich die große Modelkarriere“, sagt die zweifache Mutter, die in einem Hotel in Speicher arbeitet. So naiv sei sie nicht.Selbst wenn es klappen würde: Ein Leben als professionelles Tattoomodel, ständig unterwegs und im Rampenlicht stehen – das wolle sie nicht. Schon jetzt werde sie manchmal erkannt, sagt sie, bekomme Anfragen von fremden Männern bei Facebook. „Das nervt.“Sie ist sich sicher: Selbst wenn sie sich nach Wittenburg Miss Tattoo Germany nennen darf: „Ich werde dieselbe Person bleiben.“ Zumindest innerlich. Ein paar Bilder auf der Haut werden vielleicht schon dazukommen.Wie Jenny bei der Miss Tattoo Wahl am 30. Oktober abschneidet und wie ihre Eindrücke vom Wettbewerb sind, können Sie am 31. Oktober in der Zeitung lesen.Der Wettbewerb „Miss Tattoo Germany“ geht am 30. Oktober in Wittenburg, Mecklenburg-Vorpommern, in die vierte Runde. Hier treten auf einer Convention 16 tätowierte Kandidatinnen gegeneinander an – aus jedem Bundesland eine.Ausgewählt werden sie auf verschiedenen Messen überall in Deutschland. Jenny Schramm hat in Trier den Titel der Miss Tattoo Rheinland-Pfalz und damit ihr Ticket nach Wittenburg gewonnen. Dort wird eine achtköpfige Jury aus bekannten Tätowierern, aber auch Schauspielern und Models, die Kandidatinnen beurteilen und diejenige auswählen, die für ein Jahr den Titel „Miss Tattoo Germany“ tragen darf.Wichtig für die Bewertung ist den Juroren dabei nicht nur die Körperkunst auf der Haut, sondern auch die Ausstrahlung der Teilnehmerinnen. cha