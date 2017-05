Mehrere Gullydeckel sind in der Nacht zum Donnerstag (Vatertag) in der Zeit zwischen 0 Uhr und 1.50 Uhr auf dem

Parkplatz Altes Gymnasium und in der Thilmanystraße/Ecke Mötscher Straße aus ihren Verankerungen gehoben worden, so dass die Schächte in der Dunkelheit offen standen. Glücklicherweise kam es nicht zu schwereren Unfällen.

Wie die Polizei in Bitburg weiter mitteilt wurden zudem in der Trierer Straße, der Mötscher Straße und am Parkplatz Altes Gymnasium mehrere Mülltonnen umgestoßen und Blumen herausgerissen.

Die Polizei sucht und bittet um Hinweise unter Telefon 06561 / 9685-0.