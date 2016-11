Ende des Prozesses um versuchten Totschlag am Landgericht Trier - 32-Jährige weiterhin in der Psychiatrie

Oft verliert sie die Kontrolle über ihre Gefühle - über die Wut, die Aggressionen. Und an jenem Tag, um den es vor dem Trierer Landgericht geht, muss sie wieder so einen Aussetzer gehabt haben. Sie soll die andere Frau geschlagen, getreten und gekratzt haben. Und was noch schwerer wiegt: Sie habe versucht, die 27-Jährige aus dem Fenster zu stoßen. Das Motiv: Ihr Freund hatte eine Affäre mit dem Opfer.Am dritten Verhandlungstag soll das Urteil fallen und endlich geklärt werden, ob die 32-Jährige sich des versuchten Totschlags schuldig gemacht hat. Was den Fall für alle Beteiligten kompliziert macht: Die 32-Jährige ist geistig nicht gesund, und die Tat hat sich im April 2015 in einer psychiatrischen Klinik in der Eifel abgespielt.Reglos sitzt sie da, während Richterin Petra Schmitz ihre Krankenakte vorliest. Ihre Augen wandern im Gerichtssaal umher - so als ginge es gar nicht um sie. Die Akte dokumentiert ihr Verhalten vom Mai des vergangenen Jahres bis heute. Seitdem befindet sich die Angeklagte in einer forensischen Psychiatrie, also einer Klinik für Straftäter. Dorthin wurde sie gebracht, nachdem sie wegen eines anderen Verbrechens verurteilt worden war: Sie hatte eine Pflegerin einer psychiatrischen Einrichtung in der Eifel mit kochendem Wasser übergossen. Damals entschied man, dass die 32-Jährige "eine Gefahr für sich selbst und andere darstellt."Doch auch in der Anstalt wird die Angeklagte immer wieder auffällig. Mal kündigt sie an "die Klinik niederzubrennen", dann droht sie "alle zu erschießen, die ihr Vorschriften machen". Es bleibt aber nicht bei verbalen Attacken. Sie randaliert, greift Pfleger und Mitbewohner an. Auch unter Verfolgungswahn scheint die 32-Jährige zu leiden. Ihre Medikamente hält sie für "Gift" und setzt sie ab. Das Personal der Einrichtung, glaubt sie, lästere, lache sie aus, äffe sie nach. Doch wie wurde diese Frau die, die sie heute ist?Wer das verstehen will, muss einen Blick in ihre Vergangenheit werfen wie die Sachverständige Sylvia Leupold. Die Gutachterin kennt die Frau schon, seit sie das erste Mal auf der Anklagebank im Landgericht saß. Bis zu ihrem sechsten Lebensjahr habe die Angeklagte bei ihrer alkoholkranken Mutter gelebt, erzählt Leupold. Als diese stirbt, beginnt für das auffällige Mädchen offenbar eine Odyssee: Sie wechselt von Heim zu Heim, später von Klinik zu Klinik. 2010 landet sie dann in der besagten Einrichtung in der Südeifel - dort wo sich das Verbrechen abspielen wird. Diese Heilanstalt sei für die Angeklagte von Anfang an ungeeignet gewesen, meint Leupold. Denn die Frau sei nicht nur psychisch krank, sondern leide auch an Epilepsie und habe eine leichte geistige Behinderung. In der Eifelklinik sei sie überfordert gewesen und allein. Als sie dann erfahren habe, dass ihr Freund fremdgegangen war - sie einen weiteren Verlust erleben musste - habe sie die Kontrolle verloren. Ob sie in diesem Moment wusste, was sie tat, bezweifelt die Gutachterin. Sie hält die Angeklagte nicht für schuldfähig.So sieht es auch die Staatsanwaltschaft. Sie plädiert für einen Freispruch, auch vor dem Hintergrund, dass sich die Frau ohnehin in einer geschlossenen Psychiatrie befindet. Eine weitere Verurteilung hätte keinen Effekt. Davon abgesehen könne man der Frau den Vorsatz, die Nebenbuhlerin töten zu wollen, nicht nachweisen. Schließlich zeige die Akte der Angeklagten, dass sie oftmals Drohungen ausstoße, diese aber nicht wahrmache. Sie habe zwar angekündigt, die 27-Jährige aus dem Fenster zu werfen, nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft hätte sie dies wohl nie in die Tat umgesetzt. Das heißt: Der versuchte Totschlag steht nicht mehr zur Debatte. Es könne lediglich um Körperverletzung und Nötigung gehen. Einen Grund, diese Straftaten weiter zu verfolgen, gebe es aber nicht. Die Verteidigerin schließt sich der Einschätzung an.Bevor sich die Kammer zur Besprechung zurückzieht, hat die Angeklagte das letzte Wort. Sie schluchzt: "Ich versuche mich in Zukunft besser zu benehmen." Die Tränen laufen ihre Wangen hinunter. Sie wischt sie mit dem Ärmel ab. "Dass Sie sich ändern wollen, hoffe ich für Sie", sagt Schmitz, als sie wieder den Saal betritt, um die 32-Jährige freizusprechen. Für die Frau auf der Anklagebank heißt das: Es ändert sich nichts, sie bleibt in der Psychiatrie.