Enz bei Mettendorf verunreinigt

Die Einsatzkräfte gingen zunächst dem Bachverlauf in Richtung Sinspelt ab, um eine mögliche Ursache für die ölartige Verunreinigung zu finden. Am Tennisplatz in Mettendorf und der Radbrücke in Sinspelt wurden schließlich Ölsperren errichtet und Bindemittel eingesetzt.Erste Wasserproben ergaben jedoch keine Verunreinigung durch Öl. Es wurden weitere Proben genommen, die von Fachleuten untersucht werden sollen. Die Feuerwehr versuchte unterdessen weiterhin am Bachlauf einen Grund der Verunreinigung zu finden - bis zum Mittag ohne Erfolg.Vorerst bleiben die Ölschlingen auf dem Bach, bis klare Ergebnisse vorliegen. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Mettendorf, Neuerburg, Utscheid und Körperich sowie die Polizei.