Erneute Einbrüche in Schulen und Kitas im Raum Bitburg

Nach Angaben der Polizei sollen ein oder mehrere Täter in der Nacht auf Mittwoch in die Grundschule sowie in die Kindertagesstätte in Neidenbach eingebrochen sein. Wie die Polizei-Inspektion Bitburg mitteilt, haben der oder die Täter dort Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zu den Gebäuden verschafft. In der Schule wurden dazu mehrere Zwischentüren aufgebrochen. Dort soll eine geringe Summe Bargeld entwendet worden sein. Auch aus der Kita soll ein geringer Bargeldbetrag gestohlen worden sein. Dort sollen die Täter außerdem zwei Bewegungsmelder zerstört haben. In der Nacht auf Donnerstag kam es nach Angaben der Polizei ebenfalls zu einem Einbruch in die Grundschule St. Matthias in Bitburg. Auch dort stiegen der oder die Täter durch ein Fenster ein. Im Inneren brachen sie mehrere Zwischentüren auf. Die Täter scheiterten dort nach Angaben der Polizei an einer Zwischentür, die sie nicht öffnen konnten, und verließen die Schule ohne Beute. In allen Fällen entstand erheblicher Sachschaden.



Die Polizei-Inspektion Bitburg, Telefon 06561/96850, bittet um Zeugenhinweise.