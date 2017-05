Es wird weiter gebaggert in der Bitburger Fußgängerzone

Der zweite Bauabschnitt beim Umbau der Fußgängerzone in Bitburg hat begonnen. Foto: Dagmar Schommer

(Bitburg) So geht es weiter beim Umbau der Fußgängerzone in Bitburg: 700.000 Euro kostet der zweite Bauabschnitt, an dem zurzeit gearbeitet wird.