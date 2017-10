Ex-Schiri bringt Norbert Blüm ins Spiel

Was erwartet die Besucher am Donnerstag, 23. November, im Haus Beda?

Bitburg Sie wollten schon immer mal mehr erfahren über einen Kabarettisten, einen Kinderbuchautor, einen Professor für Theologie der RWTH Aachen, den Vater eines Rockstars - oder den Mann, der so lange kein anderer Helmut Kohls Regierungskabinett angehörte?Das alles ist Norbert Blüm. Am Donnerstag, 23. November, ist er bei Herbert Fandel im Bitburger Haus Beda zu Gast. Was der ehemalige Fifa-Schiedsrichter Fandel dort mit Blüm diskutieren möchte, hat unser Reporter Nicolaj Meyer vorab erfahren."Im ersten Teil geht es um den Menschen. Wie ist Blüm aufgewachsen, warum ist er Politiker geworden? Dann sprechen wir über Inhalte, einiges auch politisch und am Schluss geht es meist ins Boulevardeske.""Das Thema Kohl zieht die Menschen an. Weitere Themen sind für mich aber auch die Ehe für alle oder die Rente, aber auch Donald Trump oder Angela Merkel.""Blüm ist ein einfacher Mann mit Schläue, Verwegenheit, aber auch klarem Standpunkt. Gerade dieses klare Profil fasziniert mich - wie generell der Weg von Menschen, die großen Erfolg in ihren Bereichen haben.""Man kann sagen, wir beide versuchen, verschiedene Dinge unter einen Hut zu bekommen.""Ja. Ich meine, man muss sich heutzutage einmischen. Auch Menschen des öffentlichen Lebens sollten ihre Meinung kundtun. Vor der Bundestagswahl zu einer Partei bekennen würde ich mich aber nicht, da bleibe ich neutral.""Ich habe schon oft auf Veranstaltungen Leute direkt angesprochen. Etwa so ein Bankett beim DFB-Pokalendspiel ist eine gute Gelegenheit. Viele Menschen sind nun mal fußballaffin. Da hilft es auch, ehemaliger Top-Schiedsrichter zu sein.""Ich möchte den Bitburgern solche Promis näher bringen, den Menschen hautnah zeigen. Und die Einblicke sind besonders wertvolle und schöne Momente in meinem Leben.""Mario Adorf, Senta Berger oder Samuel Koch wären sehr interessante Gäste. Aber auch Miro Klose oder Jogi Löw wären richtige Magneten."Einlass zur Veranstaltung "Einblicke" mit Norbert Blüm und Herbert Fandel im Haus Beda ist am Donnerstag, 23. November, um 18 Uhr. Um 19 Uhr geht das Gespräch los.Vorverkaufsstart ist am Donnerstag, 2. November, ab 8 Uhr. Die Tickets kosten 15 Euro für Erwachsene und zehn Euro ermäßigt.Karten gibt es bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen und unter2010 startete Herbert Fandel, Leiter des Kulturamts bei der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, die"Einblicke". Der ehemalige Fifa-Schiedsrichter, der 1964 in Utscheid-Rußdorf geboren wurde, möchte Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Kirche und Gesellschaft in die Eifel bringen. Die Gäste sprechen über ihren eigenen Lebensweg, ihre Ansichten und über gesellschaftspolitische Themen unserer Zeit. Das Benno-Raabe-Jazz-Trio lockert die Unterhaltung musikalisch auf. Bisher waren neben Friedrich Nowottny, Kurt Beck, Lothar de Maizière, Theo Zwanziger und Heiner Geißler auch Persönlichkeiten wie der Trierer Bischof Stephan Ackermann oder Franz Mohr aus New York zu Gast.