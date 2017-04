Feuer in Beilingen zerstört Garage, Carport und Auto

Feuerwehr (Symbolfoto). Foto: Christian Brunker

(Beilingen) In Beilingen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Speicher) zerstörte ein Feuer am Dienstagmorgen eine Garage mit angebautem Carport. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer gegen 5.20 Uhr in der Schulstraße aus.