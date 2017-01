Feuerwehr-Einsatz am Freitagmorgen: Schuppen in Ehlenz steht in Flammen

Das hätte auch schlimmer ausgehen können: Die nächsten Häuser und die Hochspannungsleitung sind dicht dran an dem Schuppen, der Freitagmorgen in Ehlenz brannte. Foto: Markus Angel

(Ehlenz) Ein Holzschuppen ist am Freitagmorgen in Ehlenz (Eifelkreis Bitburg-Prüm) in Brand geraten und hat den Einsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst, da der Schuppen sich zwischen zwei Wohnhäusern und direkt unter einer Hochspannungsleitung brannte. Verletzt wurde laut Polizei niemand.