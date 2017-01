(Fotos) Mehrere Hundert Gäste besuchen 3. Hochzeit- und Eventmesse in Bitburg

Zahlreiche Aussteller und ein umfassendes Programm mit Live-Musik, Tanzshows und einer Modenschau sorgten dafür, dass die 3. Hochzeit- & Event-Messe bei der Automobilwelt Eifel-Mosel in Bitburg am Sonntag zu einem Erfolg für alle Beteiligten sich entwickelte.Von 11 Uhr morgens bis zum späten Nachmittag kamen rund 300 Gäste und Besucher zu dieser ungewöhnlichen Veranstaltung in den Autohäusern von Audi und VW in Bitburg. Sie konnten sich hierbei über alles Wichtige rund um die Themen Hochzeit und Event informieren und erlebten parallel hierzu die Präsentation des neuen Audi Q5 und A5 Sportback.Höhepunkt war am Nachmittag die Modenschau mit attraktiven Modellkleidern zu Hochzeit und Kommunion aus dem Brautladen Julia Anna in Bitburg