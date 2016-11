Frontalunfall auf der B.51 zwischen dem Helenenberg und Meilbrück  Zwei Personen lebensbedrohlich verletzt

Vollsperrung: Die B 51 auf der Höhe von Idesheim (VG Bitburger Land) gleicht am Mittwochvormittag einem Trümmerfeld. Über einen Streckenabschnitt von 50 Metern verteilt liegen Fahrzeugteile und dazwischen viele persönliche Gegenstände, die sich vor dem heftigen Frontalunfall noch in den beiden Fahrzeugen befunden haben müssen. Dort auf der langen Geraden, wo eine Überholspur in Richtung Bitburg angelegt ist, hat es am Mittwochmorgen um kurz nach 9 Uhr heftig gekracht. Eine 36-jährige Frau aus Bitburg sowie ein 31-jähriger Lieferwagenfahrer aus Prüm sollen nach Angaben der Polizei bei dem Frontalzusammenstoß lebensbedrohlich verletzt worden sein.Am Ende des Trümmerfelds in Richtung Bitburg, dort wo der Lieferwagen zum Stehen gekommen ist, bietet sich eine gespenstische Szenerie, die fast wie eine Momentaufnahme aussieht. Denn der weiße Mercedes Sprinter steht weder auf allen vier Rädern senkrecht auf der Straße, noch liegt er umgekippt auf der Seite. „Der hat dort ganz kurios schräg gehangen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Zur Sicherheit haben wir den Lieferwagen abgestützt“, sagt Jürgen Cordie, Wehrleiter der VG Trier-Land.Obwohl die Unfallstelle auf der B 51 in Höhe Idesheim und Gilzem auf der Gemarkung Bitburger Land liegt, treffen die Wehren aus Welschbillig und Newel wegen ihrer günstigeren Anbindung an die Bundesstraße zuerst an der Unfallstelle ein. Cordie: „Die waren schon nach fünf bis sechs Minuten da.“ Zur Unterstützung treffen auch Wehren aus Bitburg und dem Bitburger Land ein. Erst später übernimmt Willi Schlöder, stellvertretender Wehrleiter der VG Bitburger Land, die Einsatzleitung. Der Rettungsdienst des DRK, zwei Notärzte sowie der Rettungshubschrauber Christoph-10 aus Wittlich sind kurze Zeit später auch am Unfallort. „Wir mussten beide Personen aus ihren Fahrzeugen befreien“, erklärt Cordie. „Das Dach des BMW, der in der Leitplanke hing, war durch die Wucht des Aufpralls bereits abgetrennt.Das habe ich auch noch nicht erlebt“, sagt Cordie. Diese Tatsache habe der Feuerwehr jedoch ihre Arbeit, die im Fußraum eingeklemmte junge Frau aus ihrem Fahrzeug zu befreien, erleichtert. Cordie: „Die Frau war ansprechbar.“ Nach Polizeiangaben wurde sie dennoch lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Das gleiche Schicksal ereilte den Lieferwagenfahrer, dessen Bergung sich, wie Cordie sagt, schwieriger gestaltet habe. Cordie: „Bevor wir anfangen konnten, musste er von den Notärzten stabilisiert werden. Der war so schwer mit den Füßen unter dem Sitz eingeklemmt, dass wir zuerst mit einem Kettenzug die Lenksäule rausreißen mussten, damit wir mit dem Werkzeug richtig ran kamen.“ Der 36-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.Unfallursache: Nach Angaben der Polizei soll ein illegales und dazu missglücktes Überholmanöver der BMW-Fahrerin zu dem Unfall geführt haben. Die Frau, die in Richtung Trier unterwegs war, soll trotz doppelt-durchgezogener Fahrbahnmarkierung einen vorausfahrenden Opel, den ein Niederländer steuerte, überholt haben. Dabei soll sie den Opel am Heck touchiert und die Kontrolle über ihren BMW verloren haben. „Ihr Fahrzeug schleuderte nach links in den dort zweispurigen Bereich des Gegenverkehrs. Dort kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden Transporter“, erklärt die Polizei. Ein Gutachter, der den exakten Unfallhergang klären soll, untersuchte die Unfallstelle am Nachmittag.Sperrung: Die B 51 blieb an der Unfallstelle bis nach 16 Uhr komplett gesperrt. Viele Lastwagenfahrer, welche die Unfallstelle erreichten, bevor die Umleitung über die B 257 /Irrel eingerichtet war, verbrachten den ganzen Tag im Stau auf der B 51.