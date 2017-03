Fünf Minuten Ausnahmezustand: Chaotische Verkehrssituationen vor Schulen in Bitburg

Wer meint, mittags um kurz nach 13 Uhr noch schnell dem Metzger oder aber der Bäckerei in der Denkmalstraße einen Besuch abstatten zu können, hat Pech gehabt. Denn der Schulschluss am gegenüberliegenden St.-Willibrord-Gymnasium ist die denkbar schlechteste Zeit für Autofahrer, die in der Denkmalstraße unterwegs sind oder dort einen Parkplatz suchen.



Und das gilt nicht nur für die Mittagszeit, sondern auch für das Ende des Nachmittagsunterrichts. Zu diesen Zeiten parken überall Eltern, die auf ihre Kinder warten. Manche parken in zweiter Reihe, manche auf dem Busstreifen. Und diejenigen, die keinen Parkplatz finden, drehen in der Denkmalstraße und den beiden kleinen Parkplätzen ihre Runden, bis die Kinder endlich kommen. Und zwischen den Fahrzeugen: die Schüler, die entweder auf dem Weg zum Bus, zum Parkplatz, zum Mittagessen oder aber auf dem Heimweg sind.



„WENN ICH NUR FÜNF MINUTEN SPÄTER AM GYMNASIUM VORBEI WILL, IST DORT SCHON ALLES VOLL.“

TORBEN WENDLAND

REKTOR DER OTTO-HAHN-REALSCHULE PLUS





Die ganze Szenerie wirkt sehr chaotisch. Doch anscheinend funktioniert das Durcheinander recht gut. „Es gibt bislang in diesem Bereich noch keine Beschwerden“, sagt Andreas Merzhäuser, Leiter des St.-Willibrord-Gymnasiums.

Natürlich sei die Situation nicht optimal, so Merzhäuser. Doch durch den Einsatz der Schülerlotsen am Zebrastreifen sei zumindest das Überqueren der Straße gesichert, sagt er. „Und das ist für uns das wichtigste.“

Einen Fußgängerüberweg wie am Gymnasium oder aber an der Sankt-Matthias-Schule hätte Torben Wendland, Rektor der Otto-Hahn-Realschule plus, auch gerne. Den allerdings sucht man dort vergebens.



Zwar hat die Realschule plus den Vorteil, dass sie an einer Sackgasse (Talstraße) liegt und es damit vor der Schule zumindest keinen Durchgangsverkehr gibt. Der Nachteil dieser Sackgasse ist allerdings der, dass jedes Auto, das die Straße hinunter fährt, sie auch irgendwann wieder hochfahren muss. Und das sind vor allem zu Schulbeginn und Schulende sehr viele Autos. Auch dort werden jeden Morgen Schüler gebracht und mittags und nachmittags wieder abgeholt.



Und weil der Parkplatz unterhalb der Schule auch von den Cascade-Besuchern und den Lehrern genutzt wird, ist dort der Parkraum zu den Stoßzeiten rar. Was zur Folge hat, dass viele Eltern auf beiden Seiten der Talstraße parken und der Rest versucht, dazwischen durchzukommen.

„Wenn wir einen Fußgängerüberweg hätten, dann würde das dazu führen, dass davor und dahinter keiner halten darf“, erklärt Wendland, wodurch es dann auch für die Schüler sicherer würde. Das jedoch sei, so habe man ihm erklärt, in der Talstraße aus verkehrstechnischen Gründen nicht möglich.



Und so bleibt Wendland wie auch dem Rest der Schule nichts anderes übrig, als sich mit der Situation abzufinden – oder aber eben das Beste daraus zu machen. So hat der Rektor der Realschule plus seinen Weg zur Schule so angepasst, dass es nicht unnötig länger dauert: „Ich fahre morgens schon um fünf vor halb acht zur Schule“, erklärt Wendland. „Wenn ich nämlich nur fünf Minuten später am Gymnasium vorbei will, ist dort schon alles voll.“