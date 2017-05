Gast im Haus Beda: Gregor Gysi bietet bei Herbert Fandel Einblicke in sein Leben (Fotos/Video)

VIER FRAGEN AN …

„Trump ist leicht gestört, der müsste behandelt werden“: Das hat Gregor Gysi am Mittwoch in der Sendung von Sandra Maischberger gesagt. Einen Abend später ist er in Bitburg. „Er ist ein Politiker und was für einer. Ein Unikat, da gibt es keine Schablone“, sagt Gastgeber Herbert Fandel.Viel fragen braucht der Moderator diesmal nicht. Gysi, kaum im Sessel, erzählt wie ein Buch. Und ja, der Mann hat was zu erzählen. 1948 in Berlin geboren – es gab noch keine BRD, keine DDR – hat er später den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung miterlebt und mitgestaltet und hat als Anwalt in der DDR auch Systemkritiker und Ausreisewillige vertreten. Auch das ist Thema in Fandels Reihe „Einblicke“, die diesmal in einer Rekordzeit von knapp zwei Minuten ausverkauft war. Ob Fandel immer rote Krawatten trage („Nein, ich stelle mich aber immer ein bisschen auf meinen Gesprächspartner ein“) will Gysi wissen und siebt mit Blick auf die Sprudelflaschen gleich hinterher: „Traurig. Ich dachte, da bin ich in Bitburg, da gibt es Pils.“Das Bier wird nachgeliefert, und los geht’s: Intelligent, wortgewandt und mit viel Humor gewährt Gysi Einblicke in sein Leben. Großbürgerlich aufgewachsen – seine Mutter („der Typ Chefin“) stammte aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie, die zeitweise in St..Petersburg gelebt hat, sein Vater: ein Ökonom, der später als Botschafter in Italien arbeitete. Gysi weiß, dass er privilegiert ist: „Wir hatten zuhause Gäste aus aller Welt: Großbritannien, Südafrika, Frankreich. Wir spielten Bridge, Mahjong und Monopoly. Das alles war in der DDR nicht üblich.“Bodenständig ist er auf seine Art trotzdem, versteht sich als Anwalt der kleinen Leute, hat eine Fachausbildung als Rinderzüchter („Margot Honecker hat solche zusätzlichen Ausbildungen eingeführt, weil sie befürchtete, dass wir den Kontakt zur Arbeiterklasse verlieren“). Seine Sprache: klar, unverschnörkelt und mit Witz.Dieses Leben, das merkt auch Fandel schnell, passt nicht in zwei Stunden: Gysi war 1990 Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR, langjähriger Fraktions-Chef der Linken im Bundestag; heute Vorsitzender der Europäischen Linken; er hat Gorbatschow, Mandela, Mitterand und Castro kennengelernt. So lässt der Moderator seinen Gast gewähren, gibt höchstens mal hier und da ein Stichwort.Dieser Mann ist einer von denen, die eine Mission haben, die nicht müde werden. Auch drei Herzinfarkte können den Politiker, Autor und Anwalt nicht bremsen. Mit 69 Jahren reist er noch immer durchs Land, von Termin zu Termin, ein Getriebener. Er kämpft für Europa: „Man kann die EU kritisieren, aber wir müssen für Europa kämpfen, nur im Verbund haben wir wirtschaftlich und politisch Gewicht, es darf nie wieder einen deutschen Sonderweg geben, unsere Jugend ist europäisch, da können wir nicht wieder mit Schlagbäumen kommen.“ Er beklagt die Mittelmäßigkeit in der Politik: „Die verbeamtet zunehmend. Erfolgreiche Freiberufler gehen nicht in die Politik.“ Über Helmut Kohl: „Die meisten Menschen können ja besser reden als denken. Bei Kohl ist das umgekehrt. Mich hat immer fasziniert, wie er das hinnimmt, dass das die meisten nicht durchschauen.“ Und zu Angela Merkel: „Ich glaube, ihre Parteizugehörigkeit ist eher zufällig. Die dachten, die nehmen wir und schicken sie nach einem Jahr wieder nach Hause. Aber dann hat Merkel die anderen nach Hause geschickt.“Ob er alles noch mal so machen würde, will Fandel wissen. „Nein“, sagt Gysi, ernst: „Ich habe privat viel zu viel verloren.“ Das ist sicher der persönlichste Satz des Abends. Und er bleibt so stehen, ohne weitere Erklärung. Dieser Mann, zwei Mal verheiratet, zwei Mal geschieden, drei Kinder, lebt für die Politik. Vielleicht auch für den Applaus. Den bekommt er am Ende auch in Haus Beda.Herbert Fandel, der die Gesprächsreihe „Einblicke“ 2010 begründet hat und moderiert:Wie reagiert denn ein Gregor Gysi auf eine Einladung nach Bitburg?Der hat sofort zugesagt. Ich hatte den ja schon mal in Berlin, als wir uns bei DFB-Pokalspiel getroffen haben, darauf angesprochen, dass er zu uns kommen müsste. Sein Freund Lothar de Maizière war ja auch schon da.Was hat Sie an Ihrem Gesprächspartner am meisten fasziniert?Der hat ja ohne Punkt und Komma gesprochen. Der ist rhetorisch und auch, was die Darstellung seiner eigenen Person angeht, ein Vollprofi. Der weiß auch genau, wie er mögliche Hürden geschickt zu umgehen hat. .Stimmt, Sie kamen kaum zu Wort. Hätten Sie gerne mehr gefragt?Ich habe mich bewusst zurückgehalten und war gerne der Stichwortgeber. Es geht ja nicht darum, dass ich mich und meine Ansichten darstelle, sondern dem Gast den Raum gebe, wirklich Einblicke zu gewähren.Die „Einblicke“ waren schnell ausverkauft. Könnten Sie sich vorstellen, an einen größeren Veranstaltungsort zu wechseln?Ich möchte den Charakter der Reihe mit der persönlichen Atmosphäre im Haus Beda nicht verändern. Diese Nähe geht an größeren Orten verloren.