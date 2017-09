Gebäudebrand in Mettendorf - Obergeschoss in Flammen - Niemand verletzt (Fotos)

Feuersirenen haben am Dienstagabend gegen 20.55 Uhr in Mettendorf aufgeheult. Der Grund war ein großer Feuerschein in einem leestehenden Gebäude am Ortsausgang von Mettendorf in Richtung Nussbaum. Dort war aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen.Als die erste Feuerwehr eintraf, stand das zweite Obergeschoss bereits in Vollbrand und hatte sich zum Dachstuhl durchgefressen. Verletzt wurde niemand. Mit mehreren Trupps versuchte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle zu bringen. Auch von außen über die Drehleiter wurde das Feuer bekämpft. Nach einiger Zeit war das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis in den frühen Morgen.Die Höhe des Scahens ist noch nicht bekannt.Im Einsatz waren die Polizei Bitburg, das DRK Neuerburg sowie die Feuerwehren aus Mettendorf, Nussbaum, Neuerburg. Utscheid, Lahr und Hüttingen.