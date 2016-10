Geister, Monster, Hexen und Vampire gehen heute Abend in der Bitburger Fußgängerzone auf Schnäppchenjagd

Doch die schaurig-schöne Shopping-Veranstaltung hat weit mehr zu bieten als nur verlängerte Ladenöffnungszeiten bis 22 Uhr. Besonders auffallen werden heute Abend die Riesenvögel, die Bitburgs Innenstadt erobern wollen. Es wird zwei Auftritte des Walk-Acts der Stelzengänger geben: Um 19 Uhr schwirren die Flattermänner das erste Mal durch die Innenstadt, und um 20.30 Uhr geht es dann noch mal rund, wenn die Tiere ihre Flügel nach den Bitburgern und ihren Gästen ausstrecken. Blasmusik ist ab 19 Uhr angesagt.



Im Rahmen des Halloween-Shoppings veranstaltet das Haus der Jugend von 17 bis 21 Uhr einen Indoor-Flohmarkt. An zahlreichen Ständen bieten Händler im großen Saal des Hauses der Jugend ihre Flohmarkt- und Trödelartikel zum Kauf an.

Für Kinder gibt es vor dem Haus der Jugend kostenloses Stockbrotbacken am Lagerfeuer sowie im Haus der Jugend eine Gruselhöhle .



Ab 18 Uhr können Kinder in der Trierer Straße Kürbisse schnitzen. Ab 20.30 Uhr werden die schönsten Kürbisse prämiert.

Am Petersplatz hält der Gewerbeverein für alle Kinder Geistergebäck und Knicklichter bereit. Zusätzlich gibt es auf dem Spittel einen Getränke- und einen Crêpes-Stand sowie ein Kinderkarussell, einen Glühweinstand und einen Mandelwagen.

Achtung, Autofahrer; Die Trierer Straße einschließlich der Kreuzung Zangerles Eck sind von 17 Uhr bis kurz nach 22 Uhr gesperrt.