Geister auf Schnäppchenjagd: Halloween-Shopping in der Bitburger Fußgänerzone zieht Besucher magisch an

Vampire wie Chiara (7), Ayleen (9) und Nadine (36) Heyen aus Rittersdorf, die gerne in der Dunkelheit einkaufen, profitieren von den verlängerten Ladenöffnungszzeiten. Weit mehr als das Einkaufserlebnis fasziniert die jungen Besucher die bunte Kostümschau in der Innenstadt

(Bitburg) „Darf ich Ihnen Süßigkeiten anbieten?“ So versucht eine Verkäuferin am Montagabend ein kleines Monster zu besänftigen, das sich beim Halloween-Shopping aus der Finsternis in ihr Geschäft geschlichen hat. Mit zunehmender Dunkelheit keuchen und fleuchen immer mehr Geister, Vampire, Hexen und mit reichlich Kunstblut geschminkte Untote durch die Bitburger Innenstadt. Trotz der unzähligen Zombies, die einem in der Fußgängerzone beim Halloween-Shoping begegne, sei richtig Leben in der Stadt, meint die Rittersdorferin Nadine Heyen, die am Abend mit ihren Töchtern durch die Geschäfte bummelt. Heyen: „Wann bekommt man sonst in den Geschäften schon Süßigkeiten angeboten?“ Mehr als 10?000 Besucher zieht es am Montagabend zu dem schaurig-schönen Shopping-Erlebnis, das genauer betrachtet gar nicht so gruselig ist: Am Spittel herrscht Volksfeststimmung. Kinder tanzen mit ihren Kostümen über den Platz oder fahren Karussell. Die großen Geister bekommen mit gebrannten Mandeln, Glühwein und Reibekuchen bereits einen Vorgeschmack auf den Bitburger Weihnachtsmarkt. Die Attraktion waren natürlich die leuchtenden Riesenvögel.