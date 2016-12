Glühwein, Swing und Bläserchor: Tausende Besucher beim Weihnachtsmarkt in Bitburg

„Der Bitburger Weihnachtsmarkt ist eine fröhliche und entspannte Vorbereitung auf Weihnachten“, so Kali Bosse,Betreiber der „Beda Taverne“ auf dem Weihnachtsmarkt in Bitburg. Mit einem auf Mulsum basierenden Glühwein und Fladenbrot begeistert er zahlreiche Besucher an diesem Wochenende und zieht für sich persönlich ein klares Fazit des diesjährigen Weihnachtsmarktes in Bitburg: „Für mich ist das der beste Weihnachtsmarkt in Bitburg aller Zeiten.“Auch für Familie Gehlen, die bereits seit zwölf Jahren einen Stand mit Glühwein, Jagertee und Punschgetränken in Bitburg betreiben, ist der diesjährige Weihnachtsmarkt rundum gelungen. „Die Gäste nehmen den Markt hier auf dem Spittel gerne an und fühlen sich hier wohl“, so Gehlen.Das Bühnenprogramm am Samstagnachmittag lockt gut tausend Besucher aus der Region und darüber hinaus an. Beate und Ulli Hübler aus Meerbusch bei Düsseldorf sind total begeistert vom Auftritt des Benno Raabe Trios, die den Auftakt des Rahmenprogramms an diesem Nachmittag bilden. Sie sind derzeit zu Besuch bei Freunden in Pronsfeld und haben vom „Swing“ Auftritt des Trios erfahren, den sie nicht verpassen wollten - und während des Auftritts sogar das Tanzbein zur Livemusik des Trios schwingen.Drei weitere Musikdarbietungen sorgen bis zum frühen Abend für eine gute Stimmung auf dem Spittel in Bitburg. Der Musikverein Wolsfeld, der Bläserchor der St. Mathias Schule in Bitburg und der Musikverein Orenhofen locken immer wieder die Besucher vor die Bühne des Weihnachtsmarktes. Beim Auftritt des diesjährigen Christkindes Jule Nickels bildet sich ein Pulk aus hunderten Besuchern vor der Bühne, die dem auf Bitburger Platt vorgetragenen Weihnachtsgedicht applaudieren.Am Sonntag geht der Weihnachtsmarkt in Bitburg in den Endspurt und sorgt mit einem weiteren Rahmenprogramm für Unterhaltung. Das Finale bildet ab 19 Uhr der Auftritt von Frank Rohles & Friends zusammen mit Thomas Kiesling.