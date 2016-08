Großes Fest: Römer erobern die Villa in Holsthum

"Römische Hefe würde heute kein Mensch mehr essen", sagt Karli Bosse. Der pensionierte Bäcker und Konditor erforscht das römische Backhandwerk seit 1989. Das Brot, das Bosse in seiner römischen Bäckerei anbietet, möchte er möglichst authentisch nach damaligen Rezepten backen - ein bisschen der modernen Welt anpassen müsse er es aber schon.Mit seiner Bäckerei ist er am kommenden Wochenende auch beim Römerfest in Holsthum - natürlich zusammen mit den Milites Bedenses. 21 Jahre ist es her, dass er gemeinsam mit anderen Geschichtsbegeisterten die Gruppe gegründet hat. Ihre Mitglieder kommen heute aus ganz Europa. Sie wollen die römischen Soldaten naturgetreu darstellen - und so werden sie sich auch in Holsthum präsentieren, in ihren Uniformen und Rüstungen, mit Waffen und allerei Kostbarkeiten zum Probieren. Auch deshalb sei man wieder dabei, sagt Bosse, "weil wir so die römischen Villen in der Region unterstützen möchten".Denn in Holsthum waren die Milites Bedenses schon einmal vor drei Jahren, fast auf den Tag genau: Damals wurde die Villa mit einem großen Fest eingeweiht (der TV berichtete). Das Landgut stammt aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus und war bis ins vierte Jahrhundert bewohnt, entdeckt worden ist es aber erst 1989 (siehe auch Extra).

Probierküche und Mulsum

Nun wird am kommenden Wochenende noch einmal gefeiert - die schöne Lage der Villa lade ja auch dazu ein, sagt Mechthild Kohl-Heck vom Förderverein Geschichte und Kultur Holsthum, der das Römerlager ausrichtet. Es ist zudem das Ziel des Vereins, der knapp 60 Mitglieder hat, die historische Stätte nicht nur zu pflegen, sondern sie auch mit Leben zu füllen."Die Hauptattraktion sind natürlich die römischen Soldaten, die ihr Lager bereits am Freitag mit bis zu acht Mann aufschlagen werden", erzählt Mechthild Kohl-Heck. Weitere kommen einen Tag später noch hinzu, das Fest beginnt dann am Samstag, 27. August, um 18 Uhr. Dann öffnet der Bierstand, und "in lockerer Atmosphäre ohne festes Programm" gibt es viel zu bestaunen und zu verköstigen: Die Soldaten präsentieren ihre Ausrüstung und exerzieren, es gibt eine Probierküche und zum Beispiel Mulsum, eine süße Mischung aus Wein und Honig. Die Holsthumer Veranstalter bieten passend dazu Leckeres vom Grill, außerdem auch Spiele für Kinder.Das alles lässt sich noch länger am Sonntag, 28. August, nämlich von 11 bis 21 Uhr, genießen. Eintritt kostet das übrigens nicht: "Die Villa ist offen", sagt Kohl-Heck.

Führungen möglich

Extra

Es gebe auch Möglichkeiten für Führungen - "auch zu den römischen Gräberanlagen auf der anderen Talseite der Prüm."Immer wieder kämen viele Interessierte, um sich die römische Villa anzuschauen, sagt Mechthild Kohl-Heck. Nicht zuletzt, da ein Wanderweg des Naturparks Südeifel an ihr vorbeiführe.Dieses Wochenende aber ist besonders sehenswert: Es steht ganz im Zeichen der Römer.Entdeckt wurde die römischeim Jahr 1989. Der Förderverein wurde zwei Jahre später gegründet. Bis Mitte der 90er Jahre wurden die Reste des Bauwerks durch das Landesmuseum freigelegt und wieder aufgebaut. Zum Vorschein kamen dieder Villa Rustica und ein erhaltener Kellerraum. Die Villa war einst 47 Meter lang und fast 24 Meter breit. Sie war nach Südwesten zum Prümtal ausgerichtet. Eine offene Säulenhalle verlief entlang der gesamten Vorderseite des Hauses. Zwei Ecktürme gab es auf jeder Seite. Im linken Turm wiesen Archäologen des Rheinischen Landesmuseums eine Badanlage nach. Erst in 2012 - mehr als 20 Jahre nach der Entdeckung und rund 1900 Jahre nach der Erbauung der Villa - wurde mit der Restaurierung begonnen. Das Projekt, bei dem Stege über diegebaut wurden, kostete 120 000 Euro und wurde zu 70 Prozent von Land und EU finanziert. Den Rest trug der Förderverein. eib