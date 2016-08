Großes Fest für einen kleinen Ort: Ließem feiert 1000-Jähriges

Ließem. War Ließem lange Jahrhunderte dem Herzogtum Luxemburg zugeordnet, gehörte der Ort später zum Französischen Kaiserreich. Es gibt noch eine alte Wasserburg im Ort. Ihr gotischer Wohnturm ist noch erhalten und stammt aus dem Jahr 1353. Der Ortsbürgermeister Hubert Metz ist mit 35 Jahren im Vergleich zu seinen Amtskollegen recht jung. Er lebt gerne in dem kleinen Dorf. Der Berufsschullehrer schätzt die Dorfgemeinschaft: "Die Hilfsbereitschaft ist groß. Neue Familien werden gut in die Gemeinschaft aufgenommen."Für Ließem spreche aber nicht nur das Dorfleben, auch bei der Lage punktet der Ort für Orts-Chef Metz ganz klar mit der Nähe zu Bitburg. Alles sei zwar überschaubar, aber dafür sei das Leben sehr entspannt. Tatsächlich wirkt in Ließem alles sehr ruhig und friedlich.Das war nicht immer so. Der Ortsbürgermeister erzählt, dass der Ort im Zweiten Weltkrieg Ziel von Bombenangriffen war. Das Dorf war lange zweigeteilt, bis 1962 eine Brücke gebaut wurde, die die beiden Ortsteile verbindet. Die Dorfgeschichte wird am Festwochenende auf einer Bilderwand gezeigt.Der 77-jährige Klaus Ritter wohnt mittlerweile zwar in einem Nachbarort, sagt aber: "Ich bin Ließemer und bleibe Ließemer." Ritter hat einige Bilder für die Wand beigesteuert.Das Festzelt ist aufgebaut. "Es ist ein Fest vom Dorf und für das Dorf", sagt Metz. Und natürlich sind auch die Bürger der Nachbarorte und alle anderen willkommen.Die Eröffnung des Bierstands ist heute, 27. August, um 18 Uhr. Ab dem Frühschoppen am Sonntag, 28. August, spielen verschiedene Musikvereine. Um 13.30 Uhr tritt ein Bauchredner auf. Zudem gibt es Kinderschminken und eine Hüpfburg. sast