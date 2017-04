Gysi im Haus Beda: Herbert Fandels hat politisches Schwergewicht zu Gast im Haus Beda

Herr Fandel, nach Wolfgang Bosbach spricht am 4. Mai erneut ein politisches Schwergewicht im Haus Beda. Warum haben Sie gerade Gregor Gysi eingeladen?

Wie haben Sie es überhaupt geschafft, so einen "dicken Fisch" ins kleine Bitburg zu holen?

Ach, Sie haben ihn schon einmal getroffen? Bei welcher Gelegenheit war das?

Und jetzt hat es ja tatsächlich geklappt. Werden Sie ihn zu seiner Vergangenheit in der DDR befragen?

Sehen Sie sich denn politisch auch eher im linken Lager?

Würden Sie denn auch jemanden von der AfD einladen?

Man darf also gespannt sein. In diesem Jahr gehen Sie mit ihren "Einblicken" ja ins verflixte siebte Jahr. Was wird sich ändern 2017?

Extra: ZUR PERSON

Wolfgang Bosbach, Julia Klöckner und Malu Dreyer - bei Herbert Fandel saßen sie alle schon mal hinter dem Mikro. Jetzt hat der Moderator Gregor Gysi ins Haus Beda eingeladen.Gysi ist äußerst eloquent. Er ist ein charismatischer Redner, aber auch jemand, der gerne provoziert. Deshalb passt er perfekt in diese Talkreihe.Es waren ja schon viele Persönlichkeiten aus der Politik hier. Da haben sich natürlich Möglichkeiten aufgetan, an Leute wie Gysi heranzukommen. Außerdem habe ich ihm ja angekündigt, dass er mal in Bitburg vorbeischauen muss.Das war vor etwa zwei Jahren während eines DfB-Pokalendspiels in Berlin. Ich habe ihn damals darauf angesprochen, dass sein Freund, der letzte Staatspräsident der DDR Lothar de Maizière, Gast bei mir war. Und ihn darauf hingewiesen, dass er irgendwann auch mal eine Einladung bekommen wird. Er hat aber nur geschmunzelt.Ja, kurz vor der Wende war Gysi der zentrale Politiker auf Ostseite. Ich möchte wissen, warum er so viel dafür getan hat, den Untergang der SED zu verhindern. Er hat ja schließlich sogar seine Gesundheit ruiniert für diese Partei, die auch so viel Unheil angerichtet hat. Er hatte drei Herzinfarkte, war praktisch am Rande des Todes. Ich will von ihm erfahren, warum er das alles auf sich genommen hat für die SED, die PDS und später die Linke. Was er zur aktuellen politschen Lage zu sagen hat, steht für mich gar nicht so im Mittelpunkt. Auch wenn das natürlich auch zur Sprache kommen wird.(Lacht) Nein, eher nicht. Aber gerade das macht Herrn Gysi ja so interessant für mich. CDU- und SPD-Politiker haben mir nun schon einige gegenübergesessen. Ich bin froh, dass wir auch jemand aus den linken Reihen nach Bitburg holen konnten. Außerdem habe ich schon immer gesagt: Die "Einblicke" werden nicht dafür genutzt, Parteipolitik zu machen.Das würde ich mir gut überlegen. Ich muss selbst ein großes Interesse haben an der Person, mit der ich spreche. Im Moment fällt mir da bei der AfD niemand ein, der infrage käme. Aber unser nächster Gast im Herbst wird ein Politiker sein, den man eher rechts verorten könnte. Ich will aber nicht zu viel verraten. Beim Gespräch mit Gysi am 4. Mai werde ich bekanntgeben, um wen es sich handelt.Wir wollen das Outfit der Veranstaltung ein wenig ändern und auch neue technische Möglichkeiten nutzen. Das ist auch der Grund, warum wir die Ticketpreise etwas erhöht haben, von 10 auf 15 Euro.Christian AltmayerAb 19 Uhr stellt sich Gysi im Festsaal des Hauses Beda den Fragen von Herbert Fandel. Einlass ist um 18 Uhr. Der Ticketverkauf startet am Montag, 10. April, um acht Uhr morgens. Karten gibt es bei Ticket Regional.Gregor Gysi (Foto: dpa), 1948 in Berlin geboren, arbeitete als Rechtsanwalt in der DDR und vertrat auch Systemkritiker. In den Jahren rund um den Mauerfall war er Vorsitzender der SED. Nach der Wiedervereinigung, die er abgelehnt hatte, wurde er 1990 Bundestagsabgeordneter. Den Fraktionsvorsitz der Linken legte er 2015 nieder.