Halloween: Das Lagerhaus des Schreckens öffnet in Bitburg seine Pforten

Bitburg/Spangdahlem. In diesem Jahr lädt der Flugplatz Spangdahlem die deutschen Nachbarn wieder zu Halloween ins Lagerhaus des Schreckens in der Mötscher Straße ein. Und das bereits zum 15. Mal! 450 Akteure und Helfer der US Streitkräfte sowie der deutschen Zivilbeschäftigten sind in das gruselige Spektakel eingebunden. Sie haben in den letzten Wochen unzählige Stunden im Lagerhaus zwischen der Alten Kaserne und der Housing verbracht, um dort 20 Räume nach unterschiedlichen Themen möglichst gruselig zu gestalten. Am morgigen Donnerstag, 27. Oktober, öffnet das Lagerhaus des Schreckens um 17 Uhr erstmals seine Türen. Auch am Freitag und Samstag sind die Pforten des Gruselkabinetts zwischen17 Uhr und Mitternacht geöffnet.An allen Tagen findet in der Zeit von 17 bis 18 Uhr das traditionelle "Trick or Treat” für Kinder statt. In dieser Zeit bleibt die Lagerhalle beleuchtet und die Teilnehmer werden nicht erschrocken. Die Halloween-Gespenster und Monster werden dann ab 18 Uhr bei Dunkelheit mit Masken und Effekten die Besucher in Schach halten und für gruselige Stimmung sorgen.

Besonderes Ereignis

Extra

"Das Haunted House in Bitburg ist mit 550 Quadratmetern Fläche und einem Fußweg durch die Veranstaltung von rund 15 Minuten Länge deutlich umfangreicher als im vergangenen Jahr”, sagte Matthias Meyer, Hauptorganisator der Veranstaltung."Laut unserem Wissen bietet die ur-amerikanische Tradition in Bitburg die größte und längste Geisterbahn der Amerikaner in Deutschland und macht sie deshalb zu einem besonderen Ereignis in der Region,” sagte Meyer. "In diesem Jahr rechnen wir mit mehr als 4000 Besuchern und möchten den Rekord der letzten Jahre, mit 3800 Besuchern brechen.”Wem im Lagerhaus des Schreckens nicht der Appetit vergeht, der hat dort auch die Möglichkeit Spezialitäten aus den USA zu probieren. cmoDer Eintritt zur Kinder-Veranstaltung "Trick or Treat" zwichen 17 und 18 Uhr kostet drei Euro. Ab 18 Uhr zahlen die Besucher fünf Euro. Der Erlös der Veranstaltung wird für wohltätige Zwecke verwendet. Der Einlass für die Besucher ist an allen Tagen ab 17 Uhr mit gültigemoder Reisepass und zu Fuß durch das Tor in der Mötscherstrasse möglich. Das Mitbringen von Rucksäcken oder größeren Taschen ist. Im Falle einer Verkleidung müssen die Besucher ihre Masken am Eingang abnehmen. Laut Organisatoren stehen den Besuchern kostenlose Parkplätze auf dem Gelände der Alten Kaserne nebenan zur Verfügung. cmo