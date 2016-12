Herzergreifende Seifenoper am Straßenrand der B50 zwischen Bitburg und Oberweis

„Schatz, es tut mir leid. Jeder soll’s wissen: Ich liebe Dich“, ist auf den vier roten Herzen am Straßenrand zu lesen, die ein reuiger Partner für seine (wohl ehemals) bessere Hälfte in Fahrtrichtung Oberweis aufgestellt hat.



Doch das kurz gefasste aber dennoch gut inszenierte Trennungs-Drama wirft bei den vorbeifahrenden Zuschauern so einige Fragen auf:



Wer hat sich einen Fehler erlaubt? Er oder Sie? Weiß Er oder Sie überhaupt, dass er gemeint ist? Was bedeuten die Ziffern 14, 7 und 14, die am unteren Ende dreier Herzen notiert sind? Hat sich das Pärchen vielleicht am 14.07.2014 kennengelernt oder ist das der Hochzeitstag? Und nimmt „Schatz" die herzliche Entschuldigung überhaupt an? Dürfen wir 2016 noch auf ein Happy-End hoffen? Fragen über Fragen also, auf welche die vier Herzen am Straßenrand den vorbeifahrenden Zuschauern leider keine Antworten liefern. Doch wer solch eine herzergreifende Seifenoper am Straßenrand mit Tausenden Zuschauern inszeniert, der sollte das mitfiebernde Publikum später unbedingt noch wissen lassen, wie sie ausgegangen ist – hoffentlich gut?