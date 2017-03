Hoher Sachschaden nach Wohnhausbrand in Preist - Familie mit zwei Kindern kann sich retten (Fotos)

In der Straße „Kornmarkt“ in Preist hat am Montag gegen 10 Uhr ein Wohnhaus gebrannt. Schon von weitem war eine große Rauchsäule über dem Ort zu sehen. Im Obergeschoss des Hauses brach laut Feuerwehr, aus bislang ungeklärten Gründen, vermutlich in der Küche das Feuer aus und breitete sich schnell aus.Die vierköpfige Familie konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr unverletzt in Sicherheit bringen. Die Eltern mit ihren zwei Kindern wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut.Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis zum Mittag hin. Das Einfamilienhaus sei vorübergehend nicht bewohnbar, so die Polizei vor Ort. Es entstand hoher Sachschaden.Rund um den „Kornmarkt“ kam es zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Preist, Speicher und Zemmer, sowie das DRK und die Polizei.