"Ich dachte nicht, dass es ein Notfall war" - Bitburger Arzt wegen unterlassener Hilfeleistung vor Gericht

Ein Patient stirbt im Bitburger Krankenhaus, und niemand fühlt sich verantwortlich. Er soll in einer Nacht im März 2015 stundenlang auf Hilfe gewartet haben (der TV berichtete mehrmals). Wie genau es dazu kommen konnte, das hat das Amtsgericht Bitburg am Mittwoch nicht klären können. Zeugen widersprechen einander, Zuständigkeiten sind unklar.



Dem Arzt, der damals Bereitschaftsdienst hatte, wird unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Er soll eine Geldstrafe von 9000 Euro bezahlen. Der Angeklagte legt jedoch Widerspruch ein, da er nicht für den Patienten zuständig gewesen sei. Deshalb kommt es zum Prozess.



Die Vorgeschichte: Ein 72-Jähriger wird mit einer Lungenerkrankung im Marienhausklinikum behandelt. Sein Zustand bessert sich, doch eines Nachts klagt er über Atemnot. Eine Krankenschwester habe den angeklagten Arzt, so steht es im Strafbefehl, während der Übergabe an den Tagesdienst auf dem Bereitschaftshandy angerufen: Er solle den Patienten untersuchen, weil sein Zustand sich trotz vorheriger Behandlung verschlechtert habe. Der Arzt lehnt dies ab. Seine Bereitschaft sei vorbei, die Krankenschwester solle den nun zuständigen Stationsarzt rufen. Der Patient erleidet einen Herzinfarkt und stirbt zwei Tage später. Hätte der Bereitschaftsarzt sich weiter um ihn kümmern müssen oder nicht?



Die Aussage: „Ich dachte nicht, dass es ein Notfall war“, sagt der Angeklagte vor Gericht. „Bei einem ersten Anruf gegen 5.20 Uhr wies ich die Schwester an, ihm Tabletten und Asthmaspray zu verabreichen. Ich habe nach der ersten Behandlung bis zur Übergabe um 7.30 Uhr nichts mehr gehört“. Darum habe er gedacht, die Behandlung habe gewirkt. „Ich hatte Bereitschaft, ich musste mich alleine um die Notaufnahme und die Intensivstation kümmern. Ich dachte, andere Fälle seien dringender.“ Er habe nicht gewusst, dass der Patient die ganze Nacht an Atemnot gelitten habe. Es sei nicht ungewöhnlich, in weniger dringenden Fällen auf den zuständigen Stationsarzt zu verweisen.



Richter Udo May hakt nach: „Sie waren doch mit allen anderen Ärzten bei der Übergabe. Da wäre es doch einfacher gewesen, direkt zu fragen, wer zuständig ist und denjenigen zu informieren, oder?“ Der Angeklagte macht eine Pause, bevor er antwortet: „Ja, das wäre auch möglich gewesen.“ Dann fügt er hinzu: „Ich habe den Patienten so gut behandelt, wie ich es mit meinem Wissensstand konnte. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Hätte ich geahnt, dass etwas Ernsteres dahinter steckt, hätte ich anders gehandelt.“



Die Zeugen: Ein Zimmernachbar des Verstorbenen sagt aus, er habe für diesen mehrmals die Krankenschwester gerufen. „Sie kam auch jedes Mal, aber sie gab ihm nur etwas Sauerstoff, sagte, dass sie den Arzt ruft, und ging wieder.“ Es sei jedoch die ganze Nacht kein Arzt gekommen, und es seien auch keine Tabletten oder Sprays verabreicht worden. „Ich war die ganze Zeit bei ihm, das hätte ich mitbekommen.“ Hier wird die Geschichte widersprüchlich: Die Pfleger, die am frühen Morgen da waren, sagen, dass sie die angewiesenen Medikamente verabreicht hätten. Auch die Schmerzensschreie, die der Zimmernachbar beschreibt, hätte es nicht gegeben. Im medizinischen Bericht wiederum tauchen weder die vom Bereitschaftsarzt angeordneten Maßnahmen noch die Schmerzen auf.



Auch der Stationsarzt sagt aus: Gegen 8.30 Uhr habe ihn eine Krankenschwester angerufen und ihm den Fall geschildert. Daraufhin habe er Cortison verordnet und sich sofort auf den Weg zum Patienten gemacht. Er sei jedoch zu spät im Krankenzimmer angekommen. Über die Geschehnisse in der Nacht habe er nichts gewusst. Rechtsanwältin Karin Adrian fragt nach, ab wann er für den Patienten zuständig war. „Meine Zuständigkeit begann mit der Übergabe um 7.30 Uhr“, sagt der Arzt.



Wie geht es weiter? Zwei Zeugen – unter anderem die Krankenschwester, die den zuständigen Arzt angerufen hatte – können nicht aussagen. Richter May zieht sich mit Verteidigung und Anklage für ein Rechtsgespräch zurück. Er will die Sache abkürzen: Vielleicht seien die Zeugen angesichts neuer Informationen nicht mehr nötig, um zu einer Einigung zu kommen. Doch die Positionen von Anklage und Verteidigung gehen zu weit auseinander. Der Prozess wird vertagt. Der nächste Termin ist der 31. Mai.