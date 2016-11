Jan Pauls Konkurrent Antonio Giarra-Zimmermann, Politikwissenschaftler aus Berlin bekam 18 Stimmen, der Dauner Bewerber Tobias Geissbuesch 11.

Bemerkenswert: Pauls war einer der beiden Kandidaten, die die Sozialdemokraten im Vorfeld per Stellenanzeige gesucht hatten. Aus 118 Bewerbern hatten die Genossen ihn und Giarra ausgewählt. Geissbuesch, der Dritte im Bunde, wurde von der SPD im Vulkaneifelkreis auf die übliche Weise nominiert.

Und wie geht es jetzt weiter? Der 32-jährige Gewinner Pauls stürzt sich jetzt in den Wahlkampf. Und das in einem Kreis in dem seine Parteifreunde noch nie einen Direktkandidaten stellen durften. cha