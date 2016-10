Zwei junge Männer haben laut Polizei Gegenstände auf ein Auto von der Brücke geworfen, die über die Franz-Mecker-Straße in Bitburg zum Friedhof Kolmeshöh und über die B 51 führt.



Der Vorfall soll sich am Donnerstag gegen 12.50 Uhr ereignet haben. Eine Autofahrerin habe die beiden Jugendlichen gesehen, die auf der Brücke werfende Bewegungen gemacht und sich weggeduckt haben sollen. Am Auto seien keine Schäden entstanden.



Die Beiden sollen dunkle Kapuzenpullover getragen haben. Sie seien mit kleinen Fahrrädern weggefahren. Hinweise an die Polizei Bitburg, Telefon 06561/96850.