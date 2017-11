Kaminbrand in Orenhofener Wohnhaus - Keine Verletzten

Foto: Agentur Siko

(Orenhofen) Zu einem Kaminbrand ist am Samstagmorgen gegen 8.15 Uhr die Feuerwehr in die Auwerstraße in Orenhofen ausgerückt. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits die Flammen aus dem Kamin.