Kandels gegen Olk: Wer wird Bitburgs Bürgermeister? (Fotos)

Macht sie ihr Kreuzchen bei Ralf Olk oder bei Joachim Kandels (CDU). Noch weiß Johanna Diederich nicht, wen sie wählen soll. Aber die 21-Jährige hofft, dass sie es nach dieser Podiumsdiskussion wissen wird: "Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, die beiden und ihre Perspektiven mal kennenzulernen".Mehr zum Thema: Volksfreund-Forum: Duell der Bürgermeister-Kandidaten in Bitburg Und was sagt mehr über einen Menschen als seine Essgewohnheiten? "Du bist was du isst", sagt ja schon ein altes Sprichwort. Kein Wunder also, dass TV-Redakteurin Dagmar Schommer die beiden Kandidaten zuallererst nach dem Gericht fragt, das sie zuletzt für ihre Familie gekocht haben.Selbst bei dieser Frage könnten die Antworten der Kandidaten kaum unterschiedlicher ausfallen. Kandels (CDU) mag es traditionell, Olk exotisch. Beim Amtsinhaber kommt Fleischkäse auf den Tisch, beim Herausforderer scharfes Curry. "Und ich stehe ja auch für ein bisschen Schärfe", sagt er. Hier wird's also schon politisch.Und politisch geht es weiter. Die Bewerber sprechen über die Dauerbrenner Innenstadtring, Bit-Galerie, Flugplatz, Housing. Oft sind sie nicht einer Meinung. Und eines fällt auf: Olk attackiert Kandels und dessen Politik wesentlich härter als umgekehrt. Bei der Sanierung der Straßen habe die Verwaltung acht Jahre lang geschlafen, so der Unternehmer aus Bitburg, bei der Housing könnte man viel energischer auftreten. Und, und, und.Ob das bei den Bitburgern ankommt? Heute Abend lesen Sie mehr!