Eine Frau sei mit ihrem Auto der Marke Renault vom Karenweg in die Trierer Straße eingebogen. Bevor sie abbog, habe sie an einer Ampel angehalten. Doch als sie schließlich in die Trierer Straße fuhr, überquerte diese gerade ein zehnjähriger Junge. Sowohl die Verkehrsampel als auch die Fußgängerampel sollen zu diesem Zeitpunkt grün gewesen sein.



Die Frau konnte nicht mehr bremsen und fuhr das Kind an. Der Junge kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Bitburg.



Zeugen sollen sich bei der Polizei Bitburg melden unter Telefon 06561/96850. red