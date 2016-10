Kleintransporter rammt Auto in Kyllburg - Drei Verletzte

Ersten Infromationen zufolge missachtete der Fahrer eines Kleintransporters im Kreuzungsbereich Am Kyllufer/Am Bahnhof die Vorfahrt eines in Richtung „Am Bahnhof“ fahrenden mit drei Personen besetzten Ford Fiestas.



Der Transporter krachte seitlich in den entgegenkommenden Kleinwagens, wodurch dieser auf die Gleise des Bahnübergangs geschleudert wurde.



Die drei Insassen, eine Frau und zwei Kinder erlitten laut Polizei leichte Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.



Die Bahnstrecke Trier-Köln musste aufgrund des Unfalls für circa 45 Minuten gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Im Einsatz waren neben dem DRK die Feuerwehr aus Kyllburg und die Polizei Bitburg.