Kosovo-Familie aus der Eifel mitten in der Nacht abgeschoben: Was bleibt, ist Entsetzen

Nachts um vier Uhr klingelt es an der Tür. Vor dem Haus parken fünf Fahrzeuge: zwei zivile und drei Polizeiautos. Zwölf Menschen sind gekommen, um seine Familie abzuholen. Sein zehnjähriger Bruder weint, als er aus dem Schlaf gerissen wird, seine Mutter darf noch zwei Koffer packen, 25 Kilogramm dürfen sie mitnehmen. Dann werden die beiden weggefahren - zum Flughafen in Düsseldorf. Von dort werden sie weggeflogen, in den Kosovo. Sie werden abgeschoben. Um kurz vor 5 Uhr morgens ist der 16-jährige Luan Rrustemi allein.



Der Schock ist ihm immer noch anzusehen, als er erzählt, wie er und seine Familie durchsucht wurden, seiner Mutter Geld abgenommen wurde und ein Polizist ihn sogar zur Toilettentür begleitet hat.



Die Frau von der Ausländerbehörde nimmt den jungen Mann in der Nacht mit zum Amt. Bei der Behörde habe er gewartet, bis die Frau vom Jugendamt ihren Dienst angetreten habe. "Die rief mich dann um 8 Uhr an, und ich habe Luan dann abgeholt", erzählt Heiner Müller, der von den Geschehnissen überrascht wurde. Er und seine Frau Katrin betreuten Luans Familie seit ihrer Ankunft ehrenamtlich. "Jetzt ja nur noch Luan", sagt Katrin Müller und schüttelt den Kopf, "und für ihn werden wir ja jetzt seine Pflegeeltern", fügt sie hinzu.



Und da sitzt Luan drei Tage später - bei seinen Betreuern, die über Nacht zu Pflegeeltern wurden. Familienangehörige hat er hier jetzt keine mehr. Sein Vater ist im Mai gestorben, seine Schwester Mimoza musste bereits vergangenes Jahr, kurz nach ihrem 18. Geburtstag, das Land verlassen. Mit am Tisch sitzen die Bitburger Integrationsbeauftragte Monika Fink und Luans Chef Reiner Hoffmann aus Badem. "Wir sind alle fassungslos", sagt Katrin Müller, ihre Stimme zittert. "Luan ist 16! Er hat vor drei Monaten seinen Papa verloren, da braucht er doch jetzt seine Mama!" Im Abschiebungsbescheid stehe, Luan wirke selbstständig und selbstbewusst und sei deshalb nicht auf seine Mutter angewiesen, sagt Fink.



Auch sie ist empört darüber, wie die Ausländerbehörde mit Familie Rrustemi umgegangen ist. "Ich bin einfach nur furchtbar sauer. Das ist nicht integrationsfreundlich, was die machen, sondern integrationsfeindlich", sagt sie. Familie Rrustemi sei immer kooperativ gewesen, die Schwester sei freiwillig ausgereist. Die ganze Familie spreche gut deutsch, der zehnjährige Diar sei ein guter Schüler und habe im Fußballverein gespielt, die Mutter auf 450-Euro-Basis beim Roten Kreuz gearbeitet. Luan habe einen Ausbildungsplatz und Mimoza sollte ebenfalls eine Ausbildung zur Altenpflegerin beginnen.



"Die hat das so toll gemacht mit den alten Leuten", sagt Fink. So jemanden wie sie hätte das Rote Kreuz gut gebrauchen können. Jetzt weiß die Integrationsbeauftragte nicht, ob Mimoza unter diesen Umständen noch mal einreist. "Wir haben Pflegenotstand in Deutschland!", und dann werde so eine Familie nicht unterstützt. Fink ist sich sicher: "Wir hätten das geschafft, die Familie finanziell unabhängig zu machen, um die Kosten, die der Staat angeblich hat, zu reduzieren."



Hoffmann, bei dem Luan eine Ausbildung zum Elektrotechniker macht, stimmt ihr zu. Auch er hat durch einen Anruf des Jugendamts von der Abschiebung erfahren - "Ich habe gesagt, sie müssen ihn anrufen, dass ich nicht arbeiten kommen kann", wirft Luan ein. Das wirtschaftliche Argument sei einfach nicht richtig, sagt sein Chef. "Die Leute kosten uns doch nichts, man kann die doch arbeiten lassen." Luan habe sich bei einem Praktikum in den Osterferien richtig gut angestellt, deshalb sei er froh, dass er für ihn arbeite.



Fink ist überzeugt davon, dass das Amt in diesem Fall Ermessensspielraum gehabt hätte. Sie unterstellt der Behörde, die Familie noch in den Ferien abgeschoben zu haben, damit die Schule und der Fußballverein von Diar das nicht mitbekämen. Nun dürften Luans Mutter und sein kleiner Bruder drei Jahre nicht mehr einreisen, um ihn oder das Grab seines Vaters zu besuchen. "Die stehen jetzt auf der Fahndungsliste!", sagt Fink, "ich dachte, wir wären immer noch ein bisschen Mensch."



Die rechtliche Situation der Familie ist kompliziert: Wegen seines Vaters kam sie Anfang 2015 nach Deutschland. Er war schwer krank. Im Kosovo bekam er nicht die Medikamente und die Behandlung, die er dringend benötigte. Deshalb seien ihm Duldungsgründe zugesprochen worden, teilt die Kreisverwaltung mit, obwohl der Asylantrag im Juni 2016 abgelehnt wurde. Der Kosovo war 2015 zum sicheren Herkunftsland erklärt worden.



Frau Rrustemi und die beiden minderjährigen Kinder durften laut Kreisverwaltung mit einem vorläufigen Bleiberecht bei ihrem Mann und Vater bleiben. Dieses Recht habe nach seinem Tod nicht mehr bestanden. Weil seine Frau eine freiwillige Ausreise abgelehnt habe, "wurden Frau Rrustemi und der jüngere Sohn dann zwangsweise in ihr Heimatland abgeschoben."



Und zwangsweise bedeutet nicht nur in diesem Fall mitten in der Nacht und ohne Vorwarnung. Luans Pflegeeltern sind außer sich. "Da unterstelle ich Boshaftigkeit", sagt Katrin Müller, "wenn einer von denen menschlich gehandelt hätte, hätte das so nicht passieren müssen - die wären doch nicht abgehauen!" Sie und ihr Mann fühlten sich völlig überrannt und verraten von den Behörden. Sie seien mitten in Renovierungsarbeiten - das Jugendamt habe sich die Wohnsituation nicht einmal vorher angeschaut. Luans Mutter habe dem Bescheid fristgerecht widersprochen, deshalb habe niemand damit gerechnet, dass sie jetzt schon in einer Nacht- und Nebelaktion abgeschoben werde. "Wir betreuen die Menschen und geben uns Mühe, sie zu integrieren, und dann wird nicht mit uns zusammengearbeitet!", empört sich Müller. Luan ließen sie natürlich trotz allem nicht im Stich.



Und Luan selbst? Was würde er sich wünschen? Er schluckt und schaut nach unten. Er kann nicht sprechen. "Wahrscheinlich, dass sie alle wieder hier sind", sagt Fink. "Ja." Der 16-Jährige nickt. So schnell wird dieser Wunsch durch die Wiedereinreisesperre für seine Mutter und seinen kleinen Bruder nicht in Erfüllung gehen. Aber vielleicht kann zumindest seine Schwester im nächsten Jahr zurückkehren und ihre Ausbildung beim Roten Kreuz beginnen. Dafür wollen alle Beteiligten kämpfen. Extra: ZUR VORGEHENSWEISE BEI ABSCHIEBUNGEN Dass Abschiebungen häufig nachts erfolgten, habe mehrere Gründe, erklärt die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm. Sie müssten sich an die vorgegebenen Zeiten der Sammelflüge halten. Die für Abschiebungen vorgesehenen Flughäfen lägen weiter vom Eifelkreis entfernt und von dort würden ihnen zeitliche Vorgaben in Bezug auf die Ankunft der Ausreisepflichtigen gemacht. Die Betroffenen hätten immer ausreichend Zeit, alle Vorkehrungen für eine Ausreise in Ruhe zu treffen. "Uns gefallen die Nachteinsätze auch nicht", sagt eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Leider habe Rheinland-Pfalz kein zentrales Rückführungszentrum wie andere Länder. Sonst könnten sie sich diese Einsätze in der Nacht sparen. "Das wäre für alle Beteiligten einfacher", sagt die Sprecherin.