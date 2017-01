Kreis Bitburg-Prüm gibt mehr Geld für die Jugend aus

Bunte Luftballons und aufgeblasene Luftgitarren in allen Farben: Für die Fastnacht hübsch dekoriert und hergerichtet haben die Bettinger ihr Gemeindehaus, als sich der Saal am Montagnachmittag mit den Mitgliedern des Kreistags füllt. Doch das farbenfrohe und heitere Ambiente will nicht so recht zu dem Haushalt des Eifelkreises Bitburg-Prüm für das Jahr 2017, den die Kreistagsmitglieder unter Dach und Fach bringen wollen, passen. Denn in dem Zahlenwerk klafft eine gewaltige Finanzierungslücke von 4,1 Millionen Euro, da den Ausgaben in Höhe von 166,1 Millionen Euro nur Erträge in Höhe von nur 162 Millionen Euro gegenüber stehen.



Trotz des Defizits will der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage, der bei 42 Prozentpunkten liegt, in diesem Jahr nicht erhöhen (Der TV berichtete). Eine Erhöhung war zwar geplant, scheiterte jedoch am Protest der Kommunen und auch daran, dass die meisten Ortsgemeinden im Eifelkreis ihre Haushalte für 2017 bereits unter Dach und Fach gebracht haben. Landrat Joachim Streit kündigt aber an, den Hebesatz 2018 erhöhen zu wollen, um an die Umsatzsteuer-Millionen heranzukommen, die der Bund auch dem Eifelkreis geben will, aber über die Umsatzsteuer an die Gemeinden zahlt. Streit: „Es ist recht und fair dem Kreis die Umsatzsteuermittel ab dem Jahr 2018 zuzuführen.“ Dafür dass die Fraktionen an dem 1473 Seiten dicken Zahlenwerk so einiges zu mäkeln haben, fällt das Abstimmungsergebnis schließlich erstaunlich aus: Die Kreistagsmitglieder segnen den Haushalt 2017 einvernehmlich ab – ohne jede Gegenstimme oder Enthaltung.



Die wesentlichen Anmerkungen der Fraktionssprecher:



CDU: „Wir müssen eine Umlageerhöhung für 2018 diskutieren und in diesem Jahr dafür einen Weg suchen“, sagt Michael-Billen (MdL) Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. Billen: „Allein schon der Breitbandausbau, der den Kreis bis 2020 mindestens 11,7 Millionen Euro kosten wird, begründet eine Erhöhung.“ Darüber hinaus müsse das Land endlich das Konnexitätsprinzip einhalten, sagt Billen, und für die Aufgaben, die es an die Kommunen übertrage, auch bezahlen.



SPD: „Alleine werden wir einen ausgeglichenen Haushalt nicht hinbekommen“, meint auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Bernd Spindler. „Trotzdem können wir nicht sparen bis es quietscht.“ Der Kreistag kritisiere zwar immer das Land und den Bund, sagt Spindler, „aber als Kreis sind wir gegenüber den Kommunen auch nicht besser.“ Eine Umlageerhöhung müsse besser vorbereitet werden, meint Spindler, das habe der nun gescheiterte Anlauf gezeigt.

.