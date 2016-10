Küche in Röhl durch angebranntes Essen komplett zerstört.

Auf dicke Rauchschwaden und einen beißenden Geruch sind die Feuerwehrleute am Sonntagmittag gestoßen, als sie an der Einsatzstelle in der Hauptstraße in Röhl ankamen. Laut Martin Niederprüm, stellvertretender Wehrleiter VG Bitburger-Land, war dort gegen 12.30 Uhr die Küche in einem Haus in der Hauptstraße in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.Ursache sei angebranntes Essen auf dem Herd gewesen. Der Brand breitete sich rasch auf die gesamte Küche aus. Die rund 40 Wehrleute hatten alle Hände voll zu tun, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Nach knapp 30 Minuten gab die Feuerwehr das Signal „Lage stabil“.„Wir werden noch geraume Zeit mit Nachlöscharbeiten zu tun haben und wahrscheinlich die stark in Mitleidenschaft gezogene Zwischendecke herausnehmen müssen“, so Niederprüm.Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, im Einsatz waren neben den Wehrkräften das DRK und die Polizei aus Bitburg.