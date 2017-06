LKW brennt auf B51-Auffahrt bei Bitburg - Türen und Fenster geschlossen halten - A60-Abfahrt wird gesperrt

Immerhin: "Der Fahrer ist nicht lebensgefährlich verletzt", sagt die Polizei. Ob er eventuell mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus musste oder sogar weitestgehend unversehrt blieb, ist noch nicht klar: "Unsere Kollegen sind immer noch draußen an der Unfallstelle. Wir wissen noch nichts genaues."Jetzt gibt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Sperrung offiziell bekannt: "Bedingt durch einen LKW-Brand im Zuge der B 51 in Höhe Bitburg (Brücke Neuerburger Straße) ist die B 51 noch bis voraussichtlich um 21 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Es wird empfohlen, diesen Bereich weiträumig über die A 60, das Autobahnkreuz Wittlich und die A 48 zu umfahren."In der Minute gibt die Polizei bekannt, dass auch die Abfahrt Bitburg von der A60 gesperrt wird. "Wer nach Trier will, fährt am besten auf der A60 weiter. Wer nach Bitburg will, wird umgeleitet." Viel mehr ist im Moment noch nicht in Erfahrung zu bringen. "Es kommen immer weitere Lastwagen von der Autobahn nach, da müssen wir zu machen. Hier geht nichts mehr", sagt der Polizist.Das THW warnt unterdessen weiter in der Innenstadt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Noch keine Entwarnung.

Aktualisierung 17.21 Uhr: Es handelt sich bei dem LKW um einen 7,5-Tonner mit Anhänger, der Strohballen geladen hatte. Er ist aus unbekannter Ursachen in Vollbrand geraten. Bei dem Brand hat sich auch Benzin entzündet. Die Brand war so heftig, dass die Flammen auf die Böschung im Ab- und Auffahrtsbereich übergegriffen. Mehrere Feuerwehren befinden sich noch immer im Einsatz. Innerhalb der Stadt gibt es erhebliche Verkehrbehinderungen, da der Verkehr über die Prümer Straße am Rautenberg vorbei in Richtung Brodenheckstraße umgeleitet wird. Hierdurch kommt der Verkehr im Bereich des Karenwegs und beim Markt fast völlig zum Erliegen.

"Achtung, Achtung: Hier spricht das THW. Aufgrund eines LKW-Brands werden Sie gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten." Jetzt wird auch in der Innenstadt gewarnt. Die Fußgängerzone leer sich. Eine junge Frau geht zügigen Schrittes zu ihrem Auto, tippt noch was in ihr Handy. Es riecht nach wie vor stark verbrannt.Der Fahrer des brennenden LKW hat es nach Angaben der Polizei Bitburg geschafft, sein Fahrzeug noch rechtzeitig zu verlassen. Inwiefern er sich aber dennoch leichte oder gar schwere Verletzungen zugezogen hat, kann die Polizei noch nicht sagen.Nach Angaben der Polizei ist inzwischen der komplette Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt. Das bedeutet: Von der B50 aus Richtung Vianden kommend geht bei Stahl nichts mehr und umgekehrt ist die B51 aus Richtung Trier kommend ab der Abfahrt Ziegel-Kreisel/B257 gesperrt. Die Löscharbeiten dauern weiter an.Wer aus Richtung Trier kommt und nach Bitburg will, soll unbedingt vor der Abfahrt Neuerburger Straße abfahren. Und umgekehrt: Wer aus Bitburg in Richtung Trier will, soll eine Abfahrt weiter südlich - etwa Saarstraße - nehmen. "Wir sind derzeit damit beschäftigt, den Verkehr zu regeln und alles abzusperren und umzuleiten", sagt ein Polizist auf der Wache. Ob der Fahrer des LKW sich hat retten können oder verletzt wurde, kann er noch nicht sagen. Fest steht aber: Der LKW hatte Stroh geladen.Auch wie lange die Sperrung andauern wird, ist offen. "Wir müssen jetzt erstmal absperren, damit die Feuerwehr arbeiten kann. Wenn der Brand gelöscht ist, muss das Fahrzeug geborgen werden. Das kann dauern", sagt der Polizist.Wie es zu dem Brand kam ist noch unklar. Haben sich die Strohballen wegen der Hitze selbst entzündet?Alle Bitburger werden angehalten, Fenster und Türen zu schließen, wegen der starken Qualm-Entwicklung. Die Feuerwehr fährt mit Lautsprechern im Wohngebiet Neuerburger Straße rum und warnt die Bevölkerung. Wahrscheinlich werden in Kürze auch die Anlieger der Innenstadt gewarnt. Auch hier riecht es stark nach Rauch und Qualm, irgendwie nach verbranntem Gummi.Sirenen heulen, Feuerwehrleute und Rettungsfahrzeuge rücken aus. In der Innenstadt riecht es nach Rauch. Ein LKW ist bei Bitburg in Brand geraten. Genaues kann auch die Polizei noch nicht sagen. Aber ersten Informationen zu Folge steht der brennende LKW auf der Abfahrt Neuerburger Straße, die zur B51 führt. Der komplette Verkehr an dieser Stelle staut sich. Wenn Sie unterwegs sind: Bitte umfahren sie den Bereich weiträumig. Sperrungen werden wohl folgen.Wir halten Sie auf dem Laufenden!