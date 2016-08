Bei einem schweren Unfall auf der B51 ist am Donnerstagmittag ein LKW in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt ist die Bundesstraße zwischen der Anschlussstelle Meilbrück und Helenenberg voll gesperrt. Nach bisherigen Informationen ist zuvor offenbar ein Auto auf einen Lastwagen aufgefahren.Die Polizei bittet, die B51 zwischen der Anschlussstelle Meilbrück und Helenenberg weiträumig zu umfahren und eine Gasse für Rettungskräfte zu bilden. Auf dem Abschnitt kommt es derzeit zu größeren Staus.Mehr in Kürze.