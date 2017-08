Leckt da eine Gasleitung? - Stadt Bitburg schlägt Alarm

Das Heulen der Sirenen frisst alle anderen Geräusche. Mit blinkendem Blaulicht brettern Feuerwehrautos durch die Stadt. Sie kommen aus dem Zentrum, aus Matzen, Erdorf, Stahl, Masholder, Mötsch und Irsch. Einen Vollalarm, nennt Wehrführer Manfred Burbach das. Ziel der Einsatzkräfte: die Straße „im Plattenpesch“, direkt gegenüber des Krankenhauses.



Als die Feuerwehrleute dort ankommen, lodern Flammen aus dem Boden. Und dann ist da noch dieses Zischen. Und ein Zischen, das weiß man bei der Löschtruppe, bedeutet selten etwas Gutes. In diesem Fall könnte es auf eine leckende Gasleitung hindeuten. Doch bevor die Rettungskräfte das prüfen können, müssen sie erstmal den Brand löschen. Das Feuer kommt aus einer brennenden Stromleitung. Offenbar wurde das Kabel bei Straßenbauarbeiten beschädigt.



Wie es dazu gekommen ist, erklärt Bernhard Zender. Er ist der Besitzer der Firma, die am Donnerstagmittag im Plattenpesch arbeitet: „Meine Mitarbeiter wollten einen Gasanschluss zum Haus legen“. Dazu hätten sie mit einer Erdrakete Druckluft in den Boden pressen müssen. Und genau da habe leider eine Stromleitung gelegen. „Dann hat es geknallt und fing an, zu brennen“, sagt er. Seine Vermutung: „Ein Kurzschluss“.

Mit 30 Einsatzkräften vor Ort ist der Brand schnell gelöscht, aber das Zischen macht der Feuerwehr weiterhin Sorgen. Denn bei austretendem Gas besteht immer Explosionsgefahr.



Bevor sie in der Grube nachsehen können, müssen sie allerdings erstmal warten, bis Strom und Gas abgestellt sind. Damit in der Zwischenzeit niemandem etwas passiert, entscheiden sie die potentielle Gefahrenzone zu evakuieren.

Im Plattenpesch herrscht Ausnahmezustand. Inzwischen ist auch der Rettungsdienst da. Bislang ist zwar noch niemand verletzt worden. Aber man ist hier besser für alles vorbereitet. Feuerwehrleute rufen Kommandos in Funkgeräte, fordern Verstärkung an. Polizisten laufen rund um das Krankenhaus von Tür zu Tür. Sie klingeln, bitten die Bewohner ihre Häuser zu verlassen.



Die beiden Zufahrten zur Straße werden abgesperrt, Passanten weggeschickt. Und Passanten gibt es eine ganze Menge – vor allem Schüler. Vor wenigen Minuten wurde in der Otto-Hahn-Realschule und im St. Willibrodt- Gymnasium der Gong geschlagen. Der Unterricht ist vorbei und die Schüler laufen nach Hause. Viele kommen zwischen 13 und 13.30 Uhr am Plattenpesch vorbei. „Es ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt“, erklärt ein Feuerwehrmann im Vorbeigehen.



Einige Minuten später ist der Ausnahmezustand dann aber schon vorbei. Nicht mal eine Stunde hat er angehalten. Wie sich herausstellt, ist die Gasleitung intakt geblieben. Alle dürfen wieder zurück in ihre Häuser. Die etwa 30 Einsatzkräfte – Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst treten um Punkt 13.35 Uhr den Rückzug an.