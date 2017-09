Liveticker ab 19 Uhr: Heute ist das Duell der Bürgermeister-Kandidaten in Bitburg

Das Bürgermeister-Forum des Trierischen Volksfreunds ist heute, 13. September, um 19 Uhr im Haus der Jugend in Bitburg.

„Gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit mit einem hohen Maß an Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein, die in der Lage ist, die Verwaltung als modernes Dienstleistungsunternehmen bürgernah und wirtschaftlich zu führen.“ So stand es in der Stellenausschreibung der Stadt. Zwei Männer haben sich beworben: Amtsinhaber Joachim Kandels (CDU) und Ralf Olk (parteilos). Die beiden treffen am heutigen Mittwoch beim TV-Forum im Haus der Jugend aufeinander ( Liveticker ab 19 Uhr auf volksfreund.de ). Blick zurück:Bürgermeister Joachim Kandels gibt öffentlich bekannt, dass er 2017 erneut kandidiert. Das Amt sei eine Herausforderung, mache ihm aber auch „einfach riesig viele Freude“. Da ist noch völlig offen, ob es einen Herausforderer geben wird. Liste Streit, SPD und Grüne wünschen sich zwar eigene Kandidaten, haben aber noch keine gefunden.Der Unternehmer Ralf Olk macht öffentlich, dass er sich um das Bürgermeisteramt bewerben wird. Obgleich er weiß, dass es kein Spaziergang wird, gegen den Amtsinhaber anzutreten, ist Olk überzeugt, dass er eine Chance hat: „Ich bin zuversichtlich, dass ich das schaffen kann.“ Als Büttenredner im Karneval liebäugelt auch Schreinermeister Roland Feldges mit einer Kandidatur - sieht davon aber dann doch ab.Die Liste Streit beschließt auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, die Kandidatur von Ralf Olk zu unterstützen – ohne Gegenstimme.Der Stadtverband der CDU nominiert einstimmig Joachim Kandels zum Bürgermeisterkandidaten. Der SPD-Stadtverband wiederum stellt sich hinter Ralf Olk, der damit nun von zwei der sechs Stadtratsfraktionen unterstützt wird. Offen ist, was Grüne, Freie Bürgerliste und FDP machen.Der TV startet mit seiner Wahlkampf-Berichterstattung. Es folgen mehr als ein Dutzend Beiträge. Alle nachzulesen unter www.volksfreund.de/wahlenFBL und FDP geben bekannt, dass sie sich im Wahlkampf neutral verhalten werden. Die Grünen suchen noch eine Kandidatin.Die Grünen schaffen es nicht mehr, eine eigene Bewerberin – gesucht war eine Frau – zu finden. Zum Bewerbungsschluss steht fest: Amtsinhaber Joachim Kandels tritt gegen Herausforderer Ralf Olk an.Seit Wochen werben die beiden Kandidaten für sich, ziehen von Haus zu Haus und informieren an Ständen über ihre Ideen für Bitburg. Nun treffen die beiden beim TV-Forum im Haus der Jugend erstmals aufeinander.Wie stehen die Bewerber zu wichtigen Bitburger Themen? Was sind es für Typen? Worin unterscheiden sie sich? Was sind ihre wichtigsten Anliegen für die Stadt? Und warum ist Joachim Kandels wie auch Ralf Olk davon überzeugt, genau der richtige Bürgermeister zu sein? All das wird heute Thema sein beim TV-Forum, das von TV-Redakteurin Dagmar Schommer moderiert wird.Und selbstverständlich haben auch Sie, liebe Leserinnen und Leser dabei Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen an die Kandidaten zu stellen.Seien Sie dabei. Machen Sie sich ein eigenes Bild. Nutzen Sie die Gelegenheit, Informationen aus erster Hand zu bekommen und die Chance, die beiden Bewerber im direkten Vergleich zu erleben. Wer diese beiden Menschen sind, die vieles verbindet, aber die doch ganz unterschiedlich ticken und sich in manchen, aber längst nicht allen Punkten einig sind, erfahren Sie beim TV-Forum. Also: hingehen und mitreden!Am Ende kann es nur einer der beiden werden. Die Entscheidung fällt am Sonntag, 24. September. Dann können die 10.561 Wahlberechtigten in Bitburg nicht nur Bundestag und Landrat wählen, sondern auch mitstimmen, wer ab Mitte Dezember an der Spitze der Stadtverwaltung mit ihren rund 120 Mitarbeitern steht, die Ratssitzungen leitet und die Stadt repräsentiert. Jede Stimme zählt, Ihre Stimme zählt - gehen Sie zu Wahl! Und nutzen Sie die Gelegenheit, sich vorher zu informieren.