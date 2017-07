Liveticker zum Bitburger Folklorefestival (Fotos)

Die Bitburger Brauerei feiert ihr 200-jähriges Bestehen und lädt von 11 bis 14 Uhr an den Bierbrunnen ein, wo dann auch tatsächlich Bier fließt. Statt des üblichen Festumzugs gibt es erstmals auf sechs Bühnen in der Innenstadt von morgens bis abends Programm. Die Besucher können von einer Bühne zur nächsten bummeln statt im Festumzug, der zuletzt wegen seiner großen Lücken in die Kritik geraten ist (der TV berichtete), zu warten, bis die nächste Gruppe vorbeimarschiert. Ebenfalls neu: Am Abend steigt im Festzelt eine Salsa-Nacht. Und wem die lateinamerikanischen Rhythmen noch nicht so im Blut sind, der kann die Schritte bei einem Tanzkurs lernen.Zum Ausklang treten die Ensembles auch am Montag in der ganzen Stadt auf, bevor um 19 Uhr die Abschieds-Gala beginnt. Auf dem Festplatz rocken Freaky Voices die Bühne.