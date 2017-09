Liveticker zum TV-Forum: Duell der Bürgermeister-Kandidaten in Bitburg (Fotostrecke)

Joachim Kandels (von links), TV-Redakteurin Dagmar Schommer und Ralf Olk Foto: Klaus Kimmling

(Bitburg) Bürgermeisterwahl in Bitburg: Joachim Kandels und Ralf Olk werben um Wählerstimmen - und treffen am heutigen Mittwoch beim TV-Forum im Haus der Jugend aufeinander. Beginn ist um 19 Uhr. Wir berichten live von der Veranstaltung. Dossier zum Thema: Direktwahlen in der Eifel