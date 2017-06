Als die Polizei zu dem Streit in der Diskothek vor der Ludesgasse hinzu gerufen wurde, habe sich die Aggression der beiden Männer auch gegen die zwei Beamten gerichtet. Beide Personen mussten schließlich in Gewahrsam genommen werden. Dabei erhielt ein Polizeibeamter einen Schlag ins Gesicht. Ein weiterer Polizeibeamter wurde in den Bauch getreten. Erst als weitere Streifen hinzu kamen, konnten die beiden Männer in Gewahrsam genommen werden. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.