Marienhaus GmbH zieht sich aus Gesundheitszentrum Neuerburg zurück - Suche nach neuem Betreiber

Das Gesundheitszentrum (GHZ) in Neuerburg soll einen neuen Betreiber bekommen. Die Marienhaus GmbH steckt gerade in den Vertragsverhandlungen. „Zunächst möchte ich die SWR-Meldung dementieren. Das Gesundheitszentrum steht nicht vor dem Aus“, sagt Moritz Petry, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Südeifel.



Wahr ist, dass dem Chirurgen Ingvo Müller gekündigt wurde. „Mein Vertrag läuft zum 31. Dezember 2017 aus“, bestätigt dieser auf TV-Anfrage. Der Operationssaal wird bereits in zwei Wochen geschlossen. Derzeit werden Gespräche geführt, wie es ab 1. Januar 2018 weitergehen soll.



Geplant sei, das Gesundheitszentrum von einer Betreiber-GmbH mit privaten Gesellschaftern betreiben zu lassen, sagt Petry. „Es wird kein kommunales Gesundheitszentrum geben. Weder die Stadt Neuerburg noch die Verbandsgemeinde werden es betreiben“, stellt er klar.



Im Gespräch ist derzeit Ingo Jakschies, der bereits mit dem Gesundheits-Campus Sauerland in Balve ein ähnliches Projekt erfolgreich umgesetzt hat und das Gesundheitszentrum im Sauerland als geschäftsführender Gesellschafter managt. Der 53-jährige Sauerländer arbeitet bereits seit Sommer 2016 als externer Berater für die Unternehmensgruppe Marienhaus.