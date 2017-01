Nach mehreren Zeugenaussagen und Polizeiangaben hatte die Fahrerin des Peugeot 306 auf der B 50 in Richtung Bitburg trotz Gegenverkehrs versucht einen Transporter zu überholen. Dabei habe sie die Kontrolle über den Wagen verloren, dieser sei nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe sich mehrfach auf einem Acker überschlagen. Schließlich sei der Wagen im Straßengraben wieder auf den Rädern zum Stillstand gekommen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem total beschädigten Peugeot befreien und musste nach einer ersten notärztlichen Versorgung am Unfallort vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Einsatz waren das DRK und ein Notarzt sowie die Polizei aus Bitburg. ang