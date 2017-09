Wie die Polizie mitteilt, hatte der 40-jährige Mottoradfahrer ein vorausfahrendes Auto überholt, das nach links abbiegen wollte. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 40-Jährige schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Trier gebracht..



Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen liegt bei etwa 25.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt.



Im Einsatz waren Kräfte des DRK und THW Bitburg, die Straßenmeisterei Kyllburg sowie Beamte der Polizeiinspektion Bitburg.