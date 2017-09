Der 34-Jährige war kurz vor 13 Uhr auf der L12 unterwegs, als ein 56-jähriger Autofahrer, der mit seinem Wagen auf der L 7 aus Richtung Wiersdorf kam, an der Einmündung in die L 12 biegen wollte. Offenbar, so die Polizei, übersah er beim Abbiegen den 34-Jährigen. Es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren Notarzt und Rettungssanitäter aus Bitburg, Gutachter und Beamte der Polizeiinspektion Bitburg.