Wie die Polizei Bitburg am Montag mitteilte, kam es bereits am Donnerstag zu dem Unfall in Minden. Ein Motorradfahrer habe gegen 18.10 Uhr in der Edinger Straße einen kleinen Hund überfahren, der vor ihm über die Straße lief. Der Hund starb noch an der Unfallstelle. Als der Motorradfahrer dort anhielt, sei er von mehreren Personen zunächst verbal angegriffen worden. Schließlich hätten sie auf den Motorradfahrer eingeschlagen und dabei auch einen Stock verwendet. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Die teilweise alkoholisierten Angreifer erwartet nun ein Strafverfahren.