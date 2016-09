Nach tödlichem Unfall auf der B 51 am Helenenberg: Sperrung noch bis Samstagmittag - Straße wird abgefräst und neu geteert

(Helenenberg) Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstagnachmittag auf der B51 am Helenenberg haben heute Morgen die Bau- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle begonnen. Nach Angaben des LBM wird die Straße frühestens am Samstagmittag wieder für den Verkehr freigegeben.