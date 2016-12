Noch ein wenig Luft in den Tüten: Bitburger Einzelhandel mit bisherigen Weihnachtsgeschäft weitgehend zufrieden

Jesus konnte Wasser in Wein verwandeln. Aber ist es nicht mindestens so erstaunlich, dass der menschliche Körper in der Lage ist, über Nacht aus dem ganzen Wein wieder Wasser zu machen? Das ist nur einen von vielen Fragen, die sich Buchautor Eckart von Hirschhausen in seinem neuen Ratgeber stellt. Ob er darauf auch eine Antwort hat, werden viele Menschen spätestens ab Weihnachten erfahren. Denn sein aktuelles Buch rangiert derzeit weit oben auf den Bestsellerlisten und wird damit dementsprechend oft unter dem Weihnachtsbaum liegen.



Auch in der Bitburger Buchhandlung Eselsohr ist das Buch sehr gefragt, wie Inhaberin Anne Bies-Gloaguen erklärt. Grundsätzlich am meisten verkauft würden derzeit aber Romane und Kinderbücher, sagt die Buchhändlerin, die mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft ganz zufrieden ist. Ein gutes Buch, Kaminfeuer und dazu ein Glas Rotwein - für viele Menschen ist das Entspannung pur, wie auch Paul Steinbach weiß.



Mehr Handys verkauft



Steinbach betreibt am oberen Ende der Fußgängerzone die Weinhandlung Vinum Bitburg. Und die Winter- und Weihnachtszeit ist vor allem die Zeit der Rotweine. Viele haben sich schon für das Weihnachtsfest eingedeckt. Bis jetzt sei es ganz gut gelaufen, sagt der Weinhändler. „Aber ich denke, dass der größte Ansturm vor allem in dieser Woche sein wird.“



Mit vielen Kunden, die es vor allem in den letzten Tagen vor Weihnachten noch mal in die Innenstadt lockt, rechnet auch Lars Messerich, Betreiber des Modehauses Messerich. Wenngleich das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr schon recht früh gestartet sei, wie Messerich erklärt. Besonders gefragt seien wie immer Gutscheine, so der Chef des Familienbetriebs, der über das Weihnachtsgeschäft nicht klagen kann. „Es läuft sehr positiv“, sagt er. Ähnlich wie Lars Messerich hat auch Kai-Uwe Klos festgestellt, dass das Weihnachtsgeschäft diesmal schon früh losging. „Anfang Dezember war die Nachfrage stark, danach war es wieder etwas weniger“, sagt der Leiter der Media-Parts-Filiale in der Fußgängerzone. Jetzt, wo es nur noch wenige Tage bis zum Fest sind, kämen aber wieder deutlich mehr Kunden.

„Online hat man natürlich immer schnell was bestellt, doch wer Wert auf Beratung legt, kommt dann doch lieber ins Geschäft“, so der Geschäftsführer, der erklärt, dass die Nachfrage an Tablett-PCs spürbar abgenommen habe, dafür aber in diesem Jahr wieder mehr Handys verkauft würden.



Sein Fazit: „Das Weihnachtsgeschäft war schon besser, ist aber okay.“ Verhaltene Zufriedenheit äußert auch Astrid Baumann, Betreiberin des Kinderladens Kleine Maus. Es seien mal mehr und mal weniger Kunden. Die Konkurrenz durch den Online-Handel habe das Kaufverhalten verändert, sagt Baumann, die aber zuversichtlich in Richtung Fest blickt: „Die letzte Woche vor Weihnachten ist eigentlich immer eine ganz gute Zeit.“ Rolf Riewer hingegen spürt in seinem Geschäft kaum eine Veränderung. Was möglicherweise aber vor allem daran liegt, dass er einen Werkzeug-Fachmarkt betreibt. Im Vergleich zum Rest des Jahres gebe es keinen nennenswerten Unterschied, sagt Riewer, der das aber auch nicht erwartet: „Ich gehe mal davon aus, dass sich der Mann zu Weihnachten genauso wenig eine Bohrmaschine wünscht wie die Frau einen Kochtopf.“





EXTRA Wintershopping



Winter-Shopping: Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, hat dazu am Donnerstag, 22. Dezember, in Bitburg eine zusätzliche Gelegenheit. Viele Händler der Innenstadt nehmen nämlich am dritten Winter-Shopping teil und haben deshalb ihre Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. uhe