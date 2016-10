Noch keine Spur von Alwin Sonnen - 42-Jähriger aus Nattenheim weiterhin vermisst

Nattenheim. Schon seit Wochen ist der 42-jährige Alwin Sonnen aus Nattenheim nicht mehr gesehen worden. Zuletzt am Samstag, 3. September, in Bitburg in der Nähe des Kauflands. Doch erst am Mittwoch, 12. Oktober, geht die Kriminalinspektion Wittlich mit einer Vermisstenmeldung an die Öffentlichkeit (der TV berichtete). Warum sie damit so lange gewartet hat, dazu will sich die Polizei zunächst nicht äußern. Stattdessen heißt es in der Mitteilung, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand oder in hilfloser Lage befinden könnte.Unsere Leser kritisieren dieses Vorgehen. Katrin Simone schreibt auf unserer Facebook-Seite: "Wenn er sich tatsächlich in einer misslichen Lage befunden hat, wäre es nun wohl zu spät, ihm zu helfen." Und Anja Hohlfelder ist "dezent entsetzt. Jetzt erst... da erschließt sich mir keine Logik."Wir fragen erneut nach - bei Peter Hundeck von der Kriminalinspektion Wittlich. "Wenn jemand sagt, ich bin jetzt freiwillig weg, dann ist das zunächst ein Willensentschluss eines Erwachsenen. Und als Erwachsener können Sie frei darüber bestimmen, wo sie sein möchten." Und so sei das in diesem Fall auch gewesen, sagt Hundeck. Eine Vermisstensache sei erst im Laufe der Zeit daraus geworden, weil man nun doch von einer möglichen Gefährdung ausgehe. Und das sei der Grund, weshalb die Polizei auch erst später die Öffentlichkeit eingeschaltet habe. Was bislang allerdings noch zu keinen Ergebnissen geführt habe.Deshalb sucht die Polizei weiter nach dem vermissten Alwin Sonnen. Der 42-Jährige wird als groß und schlank beschrieben. Zuletzt sei er vermutlich mit einer schwarzen Jeans und einer braunen Jacke bekleidet gewesen. Zudem habe er einen Rucksack bei sich gehabt. eibWer Angaben zum Aufenthalt des Vermissten seit seinem Verschwinden am 3. September machen kann, meldet sich bei der Kriminalinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/95000 oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle.